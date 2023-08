Burger King come McDonald’s: in India elimina i pomodori dal menu

di Manuela Chimera 18 Agosto 2023

Alla fine in India anche Burger King si è dovuto rassegnare e seguire le orme di McDonald’s: entrambi i colossi del fast food, infatti, sono stati obbligati ad eliminare i pomodori dal menu. Il motivo? Semplice: ormai costano troppo. Che in questi casi puoi solo fare due cose: o aumenti i prezzi in maniera spropositata, ma poi chi li sente i clienti o togli quella voce dal menu. Certo, i clienti protesteranno comunque, ma sempre meno rispetto a quando gli tocchi il portafoglio.

Niente più pomodori nei menu di Burger King e McDonald’s

Lo scorso mese McDonald’s aveva annunciato che in molti ristoranti indiani avrebbe temporaneamente eliminato i pomodori dagli hamburger, a causa di problemi nella catena di approvvigionamento e di una scarsa qualità di quei pochi che si riuscivano a trovare.

Adesso, invece, è Burger King ad annunciare la medesima cosa. Anzi: il rivale di McDonald’s ha proprio dichiarato di “non essere più in grado di inserire i pomodori” nel menu. Nella sezione delle Faq sul suo sito, Burger King ha poi chiarito meglio la questione.

Ha spiegato, infatti, che i pomodori non sono stati eliminati in via definitiva, ma che torneranno presto. Tuttavia, al momento, sono assenti a causa delle “condizioni imprevedibili relative alla qualità e alla fornitura dei raccolti di pomodoro”. Quello che non è stato ben chiarito, però, è se Burger King farà come McDonald’s, cioè se eliminerà i pomodori solo da alcuni ristoranti o se li toglierà da tutti i locali.

La decisione di Burger King di togliere i pomodori dai panini appare in linea con le previsioni indiane per quanto riguarda l’inflazione: dal 5,1% si passerà al 5,4%, con inevitabile aumento dei prezzi anche per alcuni alimenti.

Anzi: pare che il picco dei prezzi degli ortaggi sia proprio guidato dai pomodori, cosa che purtroppo influenzerà l’aumento dell’inflazione sul breve termine.

Se McDonald’s e Burger King hanno deciso di eliminare dal menu i pomodori perché costano troppo, ecco che altre catene hanno reagito a problemi similari in maniera differente. Per esempio Subway ha annunciato che in India avrebbe addebitato 30 rupie in più (circa 40 centesimi di dollaro) per ogni fetta di formaggio aggiuntivo.

Il problema del rincaro dei pomodori è particolarmente sentito in India: la cucina indiana, infatti, fa largo uso di questo ingrediente che, però, sta diventando fuori portata per molti. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il prezzo dei pomodori è aumentato di oltre il 400%, a causa anche della siccità e delle alluvioni che si sono alternate nel paese, distruggendo i raccolti.

Attualmente a Nuova Delhi un chilo di pomodori costa 107 rupie, cioè 1,29 dollari, mentre a gennaio costava 27 rupie, cioè 0,33 dollari.