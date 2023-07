In India McDonald’s elimina i pomodori dagli hamburger

di Manuela Chimera 10 Luglio 2023

Se avete in previsione un viaggio in India, non stupitevi se, andando da McDonald’s, in hamburger e wrap non troverete più pomodori. Il colosso dei fast food, infatti, ha deciso di eliminare i pomodori dagli hamburger e da tutte le altre voci del menu in cui erano presenti. Perché? Riassumendo molto: i monsoni stanno causando una drammatica carenza di pomodori in India.

Niente più pomodori negli hamburger di McDonald’s in India: ecco il perché

McDonald’s è stato costretto, per cause di forza maggiore, a eliminare l’uso dei pomodori nei suoi piatti nella maggior parte delle sedi in India. A causa delle condizioni meteo avverse, infatti, il paese sta attraversando una penuria di pomodori che ne ha fatto salire i prezzi alle stelle (quindi la causa della penuria è diversa da quella che l’anno scorso aveva portato McDonald’s a razionare i pomodori negli hamburger del Regno Unito).

Il pomodoro è un alimento base della cucina tradizionale indiana. Tuttavia in alcune zone, i prezzi all’ingrosso sono aumentati del 288% in un mese, arrivando alla cifra record di 140 rupie al kg venerdì scorso, con i prezzi al dettaglio ancora più alti. Per questo motivo molte persone sono state costrette a ridurne l’uso in cucina.

E non solo persone, ma anche grosse aziende a quanto pare. Fra di esse, per l’appunto, figura anche McDonald’s. Nel menu indiano di McDonald’s figurano diversi piatti che contengono pomodori, fra cui anche il celebre hamburger di pollo Maharaja Mac. Solo che adesso i pomodori sono spariti da tutte le preparazioni.

McDonald’s ha spiegato che la carenza di approvvigionamento è da imputare tutta alle forti piogge monsoniche che hanno interrotto la distribuzione dei pomodori. Negli avvisi affissi nei locali di McDonald’s a Nuova Delhi, l’azienda ha spiegato che, nonostante i loro sforzi, non sono stati in grado di ottenere quantità adeguate di pomodori tali da superare i loro rigorosi controlli di qualità. Per questo motivo l’azienda si è trovata costretta a servire ai clienti piatti senza pomodori.

McDonald’s non ha spiegato per quanto tempo persisterà questo problema: supponiamo che tutto dipenda da quanto dureranno queste avverse condizioni meteo. Per Connaught Plaza Restaurants, che gestisce circa 150 punti vendita del franchise di McDonald’s nelle zone settentrionali e orientali dell’India, ecco che la decisione è stata presa a seguito di “problemi stagionali temporanei”.

Per Westlife FoodWorld, invece, un affiliato di McDonald’s delle zone occidentali e meridionali dell’India, che gestisce 357 ristoranti, si tratta di una carenza stagionale che ha costretto il 10-15% dei suoi locali a sospendere temporaneamente la presenza dei pomodori nei piatti.

Ma non è solo McDonald’s ad avere un problema di pomodori. Un rivenditore di verdure di Mumbai ha spiegato che la maggior parte dei suoi clienti ha smesso di comprare pomodori. In precedenza l’uomo vendeva almeno 40 kg di pomodori al giorno, ma adesso, quando va bene, ne vende solo 5 kg.