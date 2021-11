Burger King distribuirà criptovaluta ai membri del programma fedeltà

di Manuela 2 Novembre 2021

Pare che Burger King abbia deciso di regalare criptovaluta ai membri del suo programma fedeltà. Si tratterà soprattutto di dogecoin, senza dimenticare etherium e bitcoin, ma attenzione: sarà distribuita solamente ai membri del BK Royal Perks che spenderanno minimo 5 dollari.

La spesa potrà essere fatta sull’app, sul sito web o anche direttamente nei ristoranti della catena di fast food. Il tutto patirà dal 21 novembre. La maggior parte della criptovaluta distribuita sarà in dogecoin, del valore di circa 27 centesimi secondo il sito web Coin Market Cap.

Tuttavia alcuni clienti del programma fedeltà potranno ottenere criptovaluta ancora più preziosa, incluso l’etherium da 4.300 dollari e i bitcoin da 61mila dollari.

Per regalare questi 20 bitcoin, 200 etherium e 2 milioni di dogecoin, Burger King collaborerà con l’app di investimenti Robinhood Crypto. Per ottenere questa criptovaluta, i clienti di Burger King devono prima diventare membri del BK Royal Perks, poi effettuare un acquisto minimo di 5 dollari (sull’app, sul sito web o tramite la funzione My Code nei ristoranti) e poi aspettare un’email con il loro codice premio. Questo premio verrà poi riscattato usando un account Robinhood Crypto.

Se ricordate, Burger King aveva lanciato il suo nuovo programma fedeltà a inizio anno: offriva punti premio ai clienti in base ai loro acquisti, in modo da scambiarli con hamburger, panini o bevande.

In realtà molte aziende stanno premendo il pedale dei programmi fedeltà (incluso McDonald’s che ha lanciato nel corso dell’estate negli Stati Uniti il suo programma fedeltà): dai clienti fidelizzati possono ottenere maggiori informazioni sulle loro abitudini in modo da adattare i prodotti più velocemente. E per convincerli a iscriversi solitamente usano promozioni con cibo gratuito o gadget.

Tuttavia in pochi usano la criptovaluta come incentivo. Per esempio a inizio anno Starbucks aveva inserito nel suo programma fedeltà Starbucks Rewards dei bitcoin: i clienti possono caricare la loro criptovaluta sull’app e convertirla in dollari USA che possono poi essere spesi presso le sedi della catena.

Cmunque sia, non è la prima volta che Burger King ha a che fare con la criptovaluta: ad agosto in Brasile per la prima volta aveva accettato i dogecoin, la criptovaluta dog-friendly.