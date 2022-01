Burger King è la prima catena di fast food in UK a offrire crocchette vegane

di Manuela 4 Gennaio 2022

Burger King è diventata la prima catena di fast food a proporre le crocchette vegane nel suo menu nel Regno Unito. A livello nazionale queste crocchette faranno il loro debutto mercoledì, andando così a incrementare le scelte per vegetariani e vegani.

Sperando che non facciano la fine del Rebel Whopper, il burger a base vegetale lanciato due anni fa e che si era poi rivelato non idoneo per i vegani in quanto cotto sulla stessa griglia della carne, ecco che, in teoria, queste crocchette senza carne sono state ideate da The Vegetarian Butcher, nonché certificate dalla Vegan Society.

Sono composte di sola soia e proteine vegetali, con sapore garantito identico alle crocchette originali a base di carne (almeno, così dicono). Solamente lo scorso anno Buger King aveva lanciato l’hamburger Vegan Royale, preparato questa volta su piastre diverse rispetto ai cugini fatti di carne vera.

L’azienda vuole rendere metà del proprio menu vegana entro il 2030, in modo da ragiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni del gas serra del 41%. Inoltre questa scelta è volta anche a venire incontro alle richieste dei clienti.

Comunque sia, Burger King non è la sola grande azienda a spingere su questi prodotti: la catena da forno Greggs ha registrato vendite notevoli dei suoi involtini di salsiccia ripieni con Quorn (prodotto alimentare a marchio registrato a base di micoproteine), mentre Aldi ha dichiarato che intende introdurre una gamma vegana più ampia, aggiungendo anche croissant e formaggi vegani.

Inoltre anche KFC ha deciso di rendere permanente nel suo menu l’hamburger vegano introdotto per la prima volta lo scorso anno.