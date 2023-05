Burger King Francia festeggia Re Carlo III con degli spot ironici

di Luca Venturino 8 Maggio 2023

La Francia e il Regno Unito sono un po’ come quegli amici ormai di lunga data che sì, il sabato sera escono volentieri a mangiare una pizza insieme, ma che sotto sotto ancora conservano il rancore per una vecchia discussione, una cotta condivisa, un dispetto di troppo ai tempi del liceo. Il risultato? Che alla fine non si perde occasione per dare una beccata, per allungare una stoccata, per snocciolare una battuta che fa ridere il resto del gruppo ma che viene accolta dal bersaglio con un sorriso tirato, ermetico, quasi a voler impedire che gli insulti in risposta abbandonino la punta della lingua. La facciamo troppo grossa? Forse. Eppure, nei nuovi spot pubblicitari pensati da Burger King Francia in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III, non possiamo fare a meno di intravedere un poco di quella vecchia ruggine maliziosa.

Burger King Francia e gli spot per Re Carlo III: “Non perdonerò mai gli inglesi”

L’evento è sulla bocca (ma anche nella televisione, nello smartphone, sulla stampa…) di tutti – Carlo è stato ufficialmente incoronato dopo la dipartita della Regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso settembre. Festa grande o, se preferite, grande occasione per fare del gossip e glamourizzare una monarchia manco fosse una sorta di Grande Fratello per privilegiati, ma di fatto è innegabile che dall’altra parte della Manica il rapporto con i sovrani non è mai stato così disteso.

A questa formula uniamo il registro comunicativo di Burger King, volutamente ironico e spesso irriverente (una strategia che a volte finisce per produrre più danni che vantaggi: ricordate la polemica per la pubblicità blasfema in Spagna?), e les jeux sont faits. La campagna pensata dalla divisione francese di Burger King si compone di tre diversi spot in cui alcuni ingredienti commentano la recente incoronazione di Re Carlo III.

“Cosa stai guardando?” chiede una crocchetta di pollo a un suo simile. “Carlo III“, risponde quest’ultimo. “Ah, non visto il primo e il secondo”. Il secondo spot è un pelo più pungente: “Ti immagini? Sta cominciando a lavorare a 74 anni!” commenta la prima crocchetta di pollo. “Allora non deve avere contribuito molto” risponde l’amico. Il terzo e ultimo spot, infine, non riguarda direttamente Re Carlo, ma più in generale il rapporto con i quasi amici d’Oltremanica: “Non perdonerò mai gli inglesi per quello che hanno fatto a Giovanna D’Arco” commenta un burger adagiato su una griglia accesa. “Bruciata tra le fiamme, riesci a immaginare come ci si deve sentire?”.