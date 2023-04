Re Carlo rifiuta la corona di Burger King (e il titolo di re degli hamburger)

di Luca Venturino 4 Aprile 2023

Ok, dobbiamo ammettere che in effetti passare dall’avere la propria sala del trono da Buckingham Palace a un punto vendita di Burger King – con tutto il rispetto per il colosso del fast food, ci mancherebbe: ma converrete che reggere il confronto con uno dei palazzi più iconici del mondo è davvero dura – non ci pare l’ideale. Una cosa, tuttavia, non dovrebbe necessariamente escludere l’altra: Re Carlo, tuttavia, pare non pensarla così, e ha così indirettamente giurato fedeltà ai suoi sudditi in carne e ossa rifiutando corona e titolo di re degli hamburger.

Re Carlo e la corona di Burger King: un rifiuto regale

Che c’è, siete un po’ confusi? Per carità, vi capiamo. Cosa potrà mai c’entrare Re Carlo con il titolo di re degli hamburger, o con Burger King (tolta, mettiamo giusto per ipotesi, una pausa pranzo improvvisata?) Per trovare la risposta ci tocca seguire le avventure del sovrano inglese in Germania: durante una visita in quel di Berlino in compagnia della regina consorte Camilla, infatti, un uomo si è avvicinato alla coppia offrendo a Re Carlo una corona di Burger King.

Sì, una corona di Burger King: quelle in cartoncino presenti in tutti (o quasi) i punti vendita del colosso del fast food, e che una legge non scritta impone a bambini e bambine di indossare mentre si sbocconcellano patatine fritte e panini. Insomma, è un vero e proprio marchio di fabbrica per il marchio a stelle e strisce: la corona è tempestata di gioielli e pietre preziose, in oro zecchino e velluto color porpora. Peccato che sia di cartone, ecco.

Insomma, qualcuno ha pensato bene di offrirla a Re Carlo, dicevamo. “Questa è per te” annuncia, mentre allunga una mano con la corona di Burger King. “Se la voi” si affretta immediatamente a dire. Il sovrano inglese la prende sportivamente, un po’ come quando, diversi mesi fa, rispose per le rime a un cittadino che lo invitò a bersi una birra in sua compagnia.

“No grazie, sto bene così” risponde, un sorriso ironico stampato in volto. Il tutto è stato debitamente ripreso da uno dei presenti e poi pubblicato su YouTube, diventando rapidamente virale. Quel che è ancora più particolare, non si tratta affatto della prima volta che la Royal Family si trova ad avere a che fare con la corona di Burger King.

Nel mese di marzo, infatti, un cittadino la offrì a Camilla durante una visita a Colchester, in Inghilterra. A differenza del marito, però, la regina consorte accettò il titolo e le responsabilità che lo accompagnano: ““Oh, adorabile, è molto gentile da parte tua” aveva commentato. Che Re Carlo l’abbia rifiutata per evitare una diatriba in famiglia?