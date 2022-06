BurgeZ, l’hamburger più “schifoso” d’Italia, apre il suo secondo punto vendita a Roma

di Manuela 13 Giugno 2022

BurgeZ ha da poco inaugurato il suo secondo punto vendita a Roma. Un paio di giorni fa la catena nota per il suo hamburger più “schifoso” d’Italia ha inaugurato il locale in via Catania 94 (l’altro si trova in via Candia 6).

La catena di ristoranti aveva aperto il suo primo locale nel 2015, basandosi non sono su uno stile di cucina americano per i suoi hamburger, ma anche per un marketing ironico e dissacrante, diverso dai soliti. Anche se, a volte, questo marketing va un po’ troppo fuori le righe come quando erano stati costretti a ritirare la pubblicità con i genitali del David di Michelangelo. Mentre particolarmente apprezzate sono le sue campagne di marketing in cui sostiene che il cliente non ha sempre ragione, ha ragione solo quando ce l’ha.

Questo di Roma è il 20esimo locale di BurgeZ in Italia. A Milano ce ne sono otto, mentre gli altri locali li trovate in diverse città:

Napoli

Torino

Monza

Bergamo

Como

Brescia

Genova

Firenze

Bologna

Verona

Comunque sia, se siete abituati agli altri BurgeZ, anche in questo secondo locale di Roma ci saranno hamburger, salsa fatte in casa, pane di produzione americana, hot-dog, patatine e milkshake. Inoltre tutti i panini verranno realizzati in versione: