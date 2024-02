Caffè aromatizzato al maiale? L’idea di Starbucks che non convince proprio tutti

Si chiama Braised Pork Latte il caffè aromatizzato al maiale disponibile negli Starbucks in Cina, in occasione del Capodanno lunare: caffè espresso e una salsa particolare gli ingredienti principali.

Si chiama Braised pork Latte ed è il caffè aromatizzato al maiale presentato come novità assoluta (nella storia) presso Starbucks Cina. La catena di caffetterie scommette su questa a dir poco insolita bevanda calda in occasione del Capodanno lunare, che celebra sia i sapori tradizionali del Paese sia l’immensa passione orientale per il caffè.

Nuove tradizioni, sa Starbucks in oriente: “mangiare carne significa prosperità nel prossimo anno” – ha scritto Starbucks su Weibo il 5 febbraio, che intende unire “le usanze tradizionali del Capodanno al caffè per creare sapori salati e dolci inaspettati”. La cosa stride molto, se pensiamo che proprio la Cina è tra i luoghi che ospitano i più grandi e gravi allevamenti di carne (suina, soprattutto) al mondo.

Com’è il caffè al maiale

Il latte è disponibile nei negozi Starbucks Reserve in tutta la Cina e a lanciarlo è stata la Starbucks Reserve Roastery a Shanghai (città che brilla per molti ristoranti stellati, tra cui uno italiano). Nella gastronomia recente abbiamo già visto abbinare bacon e cioccolato fondente – data la dolcezza del primo ingrediente che, se ben tostato, si sposa bene con il cacao – così come non è insolito trovare ingredienti apparentemente opposti attrarsi in cucina. Il caffè aromatizzato al maiale, tuttavia, è inaspettato. e noi che ci scandalizzammo per il caffè Starbucks all’olio d’oliva!

Ecco com’è fatto: l’aroma di carne è conferito non dalla carne vera e propria ma dalla salsa aromatizzata di maiale brasato, unita a caffè espresso e latte cotto a vapore. A guarnire, salsa di maiale extra e carne di petto di maiale per guarnire. Il costo? Circa 10 dollari. Il Braised Pork Latte di Starbucks ha rapidamente guadagnato terreno sui social media cinesi e le reazioni degli utenti sono divise tra curiosità e scetticismo (per il prezzo, più che per la bevanda in sé). Su Jiupai News, un sito affiliato al quotidiano statale Changjiang Daily, c’è scritto che il caffè al maiale era già esaurito in uno Starbucks di Wuhan (e la cosa non ci stupisce, data la “passione” che a Wuhan hanno per la carne).