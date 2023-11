Caffè e vino: un cocktail anti-insonnia stando a un nuovo studio

di Manuela Chimera 9 Novembre 2023

L’insonnia è un problema che affligge molti di noi. Vuoi per un motivo, vuoi per un altro, di notte è difficile dormire. Eppure un nuovo studio fa ben sperare tutte le orde di insonni: a quanto pare caffè e vino sono un improbabile cocktail anti insonnia. Si potrebbe pensare che abbinare caffè e vino ci faccia stare svegli. E invece no: ci fa dormire.

Perché la combo caffè e vino ci fa fare sonni sereni?

Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista PLOS One. In teoria gli scienziati, quando hanno deciso di valutare l’impatto sulla salute del sonno del consumo del caffè e del vino durante la giornata, si aspettavano un risultato del tutto diverso.

Considerando che secondo i ricercatori dell’Università di Washington e dell’Università della California il 90% degli adulti beve almeno una bevanda contenente caffeina a settimana, mentre il 74% delle persone di età pari o superiore ai 15 anni beve regolarmente una bevanda alcolica, ecco che si attendevano che, anche in base a ricerche precedenti, la combo formata da questi due principi attivi psicoattivi avrebbe dovuto avere un netto impatto negativo sul sonno.

Mai avrebbero immaginato che, in realtà, è l’esatto contrario. Frank Song, uno dei ricercatori dello studio, aveva ipotizzato che nelle giornate in cui si beve sia caffè che vino, si sarebbe avuto un ulteriore calo della qualità soggettiva del sonno o della durata del sonno, maggiore rispetto a quando durante la giornata si beve o solo il caffè o solo il vino.

Ma in realtà l’effetto di interazione fra caffè e vino è risultato essere l’opposto di quanto si aspettavano, contrastando l’impatto negativo su qualità e quantità.

Bere solo caffeina durante il giorno, nei soggetti partecipanti al test, ha ridotto la quantità di sonno utile di 10 minuti per tazzina, mentre l’alcol ha fatto registrare un calo del 4%. Ma quando le due bevande sono state combinate insieme, in particolar modo quando prima durante la giornata viene bevuto il caffè e poi dopo il vino, ecco che la qualità soggettiva del sonno migliorava.

Si è ipotizzato che l’influenza sedativa dell’alcol finisca con il mascherare gli effetti psicoattivi dannosi per il sonno relativi al precedente consumo di caffeina.

Il che non vuol dire che se soffrite di insonnia dove bere litri di caffè e di vino. E neanche che una sbornia dopo qualche caffè vi farà dormire meglio. Ma solo che se fate un uso ragionato e moderato di caffè e vino durante il giorno (visto che anche l’UE ha cambiato idea e adesso sostiene di nuovo che è l’abuso di alcol a far male, non il normale consumo), non dovreste avere troppi problemi a dormire.