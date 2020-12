Caffè Florian a Venezia: arriva un francobollo per celebrare i 300 anni di attività

Siete pronti per l’arrivo del francobollo dedicato al Caffè Florian di Venezia? Poste Italiane ha immesso sul mercato un francobollo speciale per celebrare i 300 anni di attività dello storico locale della laguna.

Il francobollo è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un francobollo ordinario, valido per la posta spedita in Italia con valore della tariffa B pari a 1.10 euro. Se siete dei collezionisti, conviene non attendere troppo: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. lo ha emesso in tiratura limitata, in soli 400mila pezzi.

E’ stato realizzato in calcografia su carta bianca, con patinata neutra, autoadesivo e non fluorescente. Ad occuparsi del bozzetto è stata Rita Fantini.

Questo francobollo farà parte della serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Il bollettino illustrativo spiega che l’heritage Florian conserva in sé tutte le qualità, le tradizioni e le caratteristiche di uno stile di vita che perdura nei secoli e che vengono tramandate di generazione in generazione, diventando un’icona di stile italiano.

In esso possiamo vedere la vetrata esterna del Caffè Florian di Venezia, al cui interno si intravede la Sala del Senato. Inoltre è possibile anche notare un riflesso di un particolare del Palazzo Ducale.

Oltre alla tariffa, poi, sul francobollo sono riportate le scritte:

“300° Caffè Florian”

“Venezia”

“Italia”

L’annullo primo giorno di emissione, per chi è interessato, sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Venezia. Esiste anche una cartella filatelica in formato A4 con tre ante: al suo interno troverete una quartina di francobolli, il francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e anche una busta primo giorno di emissione.

Potrete comprare questo francobollo da collezione in diversi posti:

Uffici Postali dotati di sportello filatelico

Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma (e Roma 1), Torino, Trieste, Venezia e Verona

sito poste.it

Vi ricordiamo che di recente era stato anche emesso il francobollo dedicato ai 75 anni di attività di Assolatte.

[Crediti Foto | Pagina Facebook di PosteItaliane]