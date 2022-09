Cagliari, blatte e sporco nei frigoriferi: chiuso un ristorante abusivo

I Nas hanno trovato diversi chili di prodotti alimentari conservati tra le blatte in un ristorante di Cagliari.

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

Un deposito seminterrato, frigoriferi e congelatori incrostati di sporcizia e blatte e altri insetti infestanti che correvano in ogni dove. La ciliegina sulla torta? L’intero ristorante è addirittura risultato abusivo. Ci stiamo riferendo ai più recenti controlli effettuati dai Carabinieri del Nas nel corso di un locale in quel di Cagliari, nel corso del quale – come già avrete potuto intuire – sono emerse innumerevoli insufficienze dal punto di vista igienico sanitario. La lista delle negligenze riscontrate dagli agenti delle forze dell’ordine è lunga, e di fatto restituisce un identikit che sarebbe più affine a un film dell’orrore che a un ristorante.

Il locale, le cui dimensioni ammontavano di fatto ad appena 100 metri quadri, è stato sospeso; mentre i prodotti alimentari rinvenuti all’interno di un deposito (che a sua volta si è rivelato del tutto privo di autorizzazione sanitaria) sono stati sottoposti a sequestro amministrativo: complessivamente si tratta di 200 chilogrammi di cibo tra pasta fresca congelata, carni, pesce, prodotti di pasticceria e creme di vario tipo.

Stando a quanto è stato possibile apprendere dai verbali redatti dalle forze dell’ordine, l’intera operazione di controllo è da intendere come parte del più ampio programma Estate tranquilla, che ha visto impegnati i militari del Nucleo anti-sofisticazione in tutta Italia: su queste pagine ve ne parlammo già in occasione di alcune ispezioni a Lampedusa e Marsala.