Campari amplia l’offerta di bourbon: acquisito il 70% di Wilderness Trail Distillery

di Luca Venturino 31 Ottobre 2022

Campari non accenna a frenare la propria espansione: secondo quanto dichiarato dalla stessa società, infatti, è stato raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione iniziale del 70% di Wilderness Trail Distillery, produttore di bourbon e whisky con sede nel Kentucky. L’intera operazione ha un costo complessivo di 420 milioni di dollari, e come brevemente accennato comprende un’opzione per l’acquisto del restante 30% dell’azienda a stelle e strisce. Stando a quanto lasciato trapelare pare che l’accordo implichi un valore aziendale attuale di 600 milioni di dollari, il che rende l’acquisizione in questione la seconda più impegnativa per il gruppo italiano dopo l’acquisto di Grand Marnier nel 2016.

Campari ha affermato che finanzierà l’accordo, che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, con una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a termine, aumentando l’attuale rapporto debito netto/EBITDA rettificato da 1,5 volte a 2,3 volte; mentre la Wilderness Trail Distillery, che è stata avviata nel 2012, prevede che le vendite saliranno del 39% a 57 milioni di dollari nel 2022, con guadagni di base di 37 milioni di dollari. Importante notare, rimanendo in questo contesto, che di fatto gli Stati Uniti rappresentano già il mercato più grande per Campari; tanto che lo stesso Bob Kunze-Concewitz, amministratore delegato dell’azienda, ha più volte sottolineato l’importanza del mercato statunitense nell’ottica di una politica espansiva.

“Aggiungendo il marchio Wilderness Trail in rapida crescita” ha commentato a tal proposito Kunze-Concewitz “spandiamo e premiamo ulteriormente la nostra offerta di bourbon, preparandola a diventare il secondo nucleo più importante del Gruppo Campari dopo il portafoglio degli aperitivi”. Vi ricordiamo, rimanendo in questo contesto, che il Gruppo ha recentemente acquisito una minoranza di Howler Head Kentucky Straight Bourbon Whiskey e il brand Del Professore, celebre per il suo vermouth.