Canada: era il miglior ristorante di Montreal secondo Tripadvisor, ma in realtà non esiste

Vatti a fidare di Tripadvisor: in Canada, quello che sul sito era considerato il miglior ristorante di Montreal, in realtà non esisteva.

di Manuela Chimera 4 Febbraio 2023

E poi dicono che bisogna fidarsi di Tripadvisor! Questa storia arriva dal Canada: qui, quello che secondo le recensioni di Tripadvisor era il miglior ristorante di Montreal, quello che offriva menu e servizi incredibili, beh, alla fine non esiste. Esatto, proprio così: il miglior ristorante di Montreal secondo Tripadvisor non esiste nella realtà.

Canada: quelle false recensioni su Tripadvisor

Il ristorante in questione in teoria si chiamava Le Nouveau Duluth e sorgeva a Montreal. Fino a qualche tempo fa, cioè fino a quando questa storia non è saltata fuori e la sua pagina su Tripadvisor è sparita, ecco che il locale aveva il punteggio più alto fra le recensioni di tutti i 3.678 ristoranti presenti in città.

Leggendo le recensioni mirabolanti e incredibili, alcuni utenti avevano dichiarato che non riuscivano a credere che questo posto esistesse davvero. Beh, avevano ragione: il ristorante non esisteva sul serio.

È stata un’indagine realizzata da CBC News a scoprire che quel ristorante che vantava 85 recensioni a cinque stelle era del tutto fittizio. In realtà qualcuno si sarebbe potuto inospettire: tutta quella pletora infinita di servizi che il ristorante offriva avrebbe dovuto far sollevare qualche dubbio. Praticamente il ristorante vantava la vicinanza a una spiaggia, un ampio servizio di parcheggio, la possibilità di organizzare cene private e a buffet, musica dal vivo, un intero parco giochi e anche un’opzione drive-through.

Tutto insieme forse era un po’ troppo da credere. Il ristorante in questione sarebbe dovuto sorgere all’angolo fra Duluth Avenue e St-Denis Street. Solo che anche le attività commerciali della zona hanno mostrato perplessità per quanto riguarda l’esistenza di quel presunto vicino. Yoo Jeung, commerciante che gestisce il negozio di fiori Le Spot Saint-Denis, ha spiegato al Guardian che non aveva la più pallida idea di dove potesse essere quel ristorante anche se, in teoria, doveva trovarsi nello stesso edificio in cui si trova il suo negozio di fiori.

Inoltre pare che sulla pagina Tripadvisor del ristorante ci fosse anche una foto del comico Charles Deschamps, con tanto di numero di telefono a lui associato. Al momento, però, Deschamps non ha ancora fornito nessun commento.

Venuto a conoscenza della cosa, Tripadvisor ha chiuso la pagina del ristorante e ha rilasciato una nota stampa in cui ha spiegato che in questo caso il problema è stato un netto fallimento dei processi di moderazione umana che ha fatto sì che questo ristorante fasullo, con tutte le sue recensioni e informazioni false, rimanesse attivo sulla piattaforma più a lungo di quanto avrebbe dovuto.

Tripadvisor ha poi rassicurato tutti sul fatto che tutti gli annunci, le recensioni e le foto associate al locale sono ora inattivi. Vatti a fidare delle recensioni di Tripadvisor!