Cannoli vuoti di Italiamo: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 5 Settembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo a La Maman di Sonacos Senegal: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Cannoli vuoti di Italiamo a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 2 settembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 26 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cannoli vuoti, mentre il marchio del prodotto è Italiamo e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia S.r.l. a socio unico. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Blanco S.r.l.s., con sede dello stabilimento in viale M. Gori 513 a Niscemi (CL).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 166, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni: è stata rilevata la presenza dell’allergene latte non riportato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che si tratta di un prodotto non idoneo al consumo da parte di chi è intollerante o allergico al latte. Questi consumatori sono dunque invitati a non consumare il numero di lotto sopra indicato e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per il rimborso.