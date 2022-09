La Maman di Sonacos Senegal: richiamo per rischio chimico

di Manuela 5 Settembre 2022

Ancora un richiamo sul sito di Salute.gov dopo quello relativo al Fagottino marchio Coop: è stato ritirato dal commercio un lotto del prodotto La Maman di Sonacos Senegal a causa di un rischio chimico. Anche in questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e quella presente sull’avviso di richiamo vero e proprio, relativa ai controlli effettivi, coincidono: è quella del 30 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è La Maman, mentre il marchio del prodotto è Sonacos – Senegal. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Blu Wave Seafood Ltd (con sede in Main Street Union Hall co Cork, Irlanda). Il nome del produttore, invece, è Sonacos, con sede dello stabilimento i Le Grenier du Baol Sarl 2 ad Allees Papa Gueye Fall Dakar, in Senegal.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 6044000106039, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 aprile 2023. Sull’avviso di richiamo manca l’unità di vendita del prodotto, così come manca anche una foto che permetta di capire meglio a quale prodotto si stiano riferendo.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza del pesticida noto come Clorpyriphos. Nelle avvertenze viene specificato di restituire il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione presso il punto vendita di acquisto. Ovviamente, se già presente in casa, il suddetto lotto non va consumato.