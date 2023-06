Capodimonte: il nuovo ristorante-pizzeria sta per aprire nel restaurato Giardino del Bosco

di Manuela Chimera 28 Giugno 2023

Ci siamo quasi. Anche se manca ancora una data precisa, i lavori di ristrutturazione del nuovo ristorante-pizzeria che sorgerà nel Giardino Torre all’interno del Giardino di Delizie dei Borbone nel Real Bosco di Capodimonte sono quasi finiti. Il che vuol dire che fra poco (anche se non si sa quando) ci sarà l’inaugurazione del locale.

A che punto è il nuovo ristorante-pizzeria del Giardino Torre del Bosco di Capodimonte?

Se ricordate, nel mese di maggio 2022 era saltata fuori la notizia dell’apertura di un nuovo ristorante napoletano nel Bosco di Capodimonte, proprio nel luogo dove nacque la pizza Margherita. Si era così arrivati ad ottobre 2022, quando nei corridoi c’erano rumors di una possibile apertura per il Natale 2022, massimo primi mesi del 2023.

Siamo così arrivati a giugno 2023 e adesso siamo al punto in cui i lavori di ristrutturazione del locale sono quasi finiti, anche se non si sa ancora quando effettivamente aprirà i battenti. Tuttavia il giardino è già pronto per ricevere i primi ospiti.

Effettivamente, il Giardino di Delizie dei Borbone nel Real Bosco di Capodimonte ha praticamente finito il restauro, tanto che domani verrà presentato la parte botanica già restaurata. Già da luglio, invece si partirà con le visite guidate. Il servizio ristorazione, invece, si farà desiderare ancora per un po’.

Il nuovo ristorante-pizzeria sorgerà, come previsto, all’interno del Giardino Torre. I lavori di ristrutturazione sono quasi finiti, ma anche se manca ancora una data di inaugurazione precisa, qualcosina si sa già. Per esempio, il locale sarà gestito da Delizie Reali (che già sta gestendo la caffetteria-tisaneria La stufa dei fiori).

All’interno del ristorante figurerà anche un antico forno per la pizza: in teoria dovrebbe servire per preparare la classica pizza napoletana. Leggenda vuole, infatti, che in quel forno specifico sia stata realizzata la prima pizza Margherita, quella che venne ideata in onore della visita a Napoli della regina Margherita di Savoia.

Il ristorante si trova proprio all’interno dell’antica torre borbonica che dà il nome al Giardino Torre, vicinissimo al frutteto reale. Qui si trova anche un orto dove vengono coltivati verdure, ortaggi e frutta a chilometro zero che saranno poi utilizzati dal ristorante quando sarà in funzione.

Non ci resta ora che attendere per sapere quando effettivamente questo ristorante-pizzeria del Giardino Torre aprirà davvero i battenti (avverrà entro l’estate o dovremo attendere l’autunno? O il prossimo Natale?) e quale sarà il menu proposto (e magari anche il prezzo).