Carlo Cracco torna in tv: ecco il trailer del nuovo Dinner Club

Non c’è due senza tre. Un augurio che, a una manciata di giorni dalla presentazione della Rossa, potrebbe avere connotazioni stellate; ma che in questo caso si limita a riassumere il successo di Dinner Club, format con Carlo Cracco protagonista giunto alla sua terza stagione.

A proposito di modi di dire, ne abbiamo un altro per voi: squadra che vince non si cambia. Non del tutto, almeno: le norme operative rimangono di fatto le stesse – disponibile sui canali di Prime Video, l’idea del viaggio conviviale con il cibo come strumento per conversare, per scoprire, per ridere -, ma ci sono anche nuove regole e qualche faccia nuova. Diamo un’occhiata al nuovo trailer.

Le informazioni svelate dal trailer

“Quest’anno al Dinner Club ci sono tre nuove regole“, esordisce Carlo Cracco. La luce è soffusa, le facce dei presenti – Cracco escluso – stropicciate da un mix di curiosità e diffidenza. “Prima regola: viaggerete tutti e tre insieme”. Non c’è Dinner Club senza viaggio, d’altro canto: la terza stagione porterà i nostri protagonisti lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. 550 chilometri, chilometro più chilometro meno. Ma a proposito di protagonisti: chi sono?

Tridente d’attacco di tutto rispetto: Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo; affiancati da due volti noti dalle scorse edizioni – Antonio Albanese e Sabrina Ferilli – e a Corrado Guzzanti, che in un certo senso indosserà le vesti dell'”imbucato a cena” come osservatore speciale del Dinner Club.

L’itinerario è da Roma a Brindisi, dunque: proprio questa, quella dell”‘unico grande viaggio”, è di fatto la seconda regola di Cracco. Ma di che saranno riempiti, tutti questi chilometri? Semplice: tradizione culinaria, scoperta di luoghi che alla fine è anche scoperta di gusti e di volti, chiacchiere, risate, gag. Non rimane che la terza regola, dunque.

“Terza regola: un’unica grande cena, con voi e con un ospite a sorpresa”. Non vogliamo certo spoilerare troppo. Non resta che prendere in mano il calendario, dunque: Dinner Club con Carlo Cracco arriverà su Prime Video il 21 di novembre.