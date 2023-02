Dinner Club: Carlo Cracco presenta la seconda stagione del cooking show

di Manuela Chimera 15 Febbraio 2023

Ci siamo: Carlo Cracco ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Dinner Club, il suo cooking show dove gira l’Italia insieme ad amici e commensali famosi, facendoci così scoprire lati inediti sia della penisola che di questi personaggi.

Chi sono i nuovi ospiti di Dinner Club con Carlo Cracco?

Diciamo che la prima stagione di Dinner Club su Prime Video era stata una piacevole sorpresa, forse perché si tratta di un cooking show in stile viaggio un po’ diverso dai soliti. Come spiega lo stesso Carlo Cracco, in ogni puntata uno degli ospiti viene trascinato dallo chef in un viaggio alla scoperta delle ricette e degli ingredienti più nascosti dell’Italia.

Cracco ha ricordato che anche in questa stagione coinvolgerà i vari ospiti prendendoli per la gola, promettendo loro cose incredibili che poi, puntualmente, non si avverano e traghettandoli in giro qua e là in modo che non possano poi più tornare indietro una volta iniziato il viaggio. Anche se spesso gli ospiti finiscono col divertirsi.

Terminato il tour con l’ospite vip di turno, ecco che tutti insieme si riuniscono a cena, con l’ospite che tenta, più o meno maldestramente, di riproporre i piatti imparati durante il viaggio. Il tutto condito da mezzi di trasporto alquanto improbabili e sfide in cucina assai complicate.

E vi dirò: tutto sommato un format carino, leggero e divertente alla fine.

LEGGI ANCHE Dinner Club: il cibo come strumento nel nuovo Carlo Cracco show

Troverete le nuove puntate in onda su Prime Video dal 17 febbraio. Occhio però: i primi quattro episodi saranno disponibili da subito, mentre per gli ultimi due dovrete attendere il 24 febbraio.

Si sanno anche già i nomi dei nuovi ospiti (i nomi promettono bene):

Antonio Albanese

Paola Cortellesi

Marco Giallini

Luca Zingaretti

Inoltre saranno presenti anche due socie onorarie:

Sabrina Ferilli

Luciana Littizzetto

Nelle prime quattro puntate andremo alla scoperta di ricette e ingredienti segreti della Sila in Calabria, della Romagna, del Sud Tirolo e della Sicilia. Antonio Albanese ha spiegato che per lui è sempre difficile avvicinarsi ai fornelli in quanto, accanto ad essi, si sente un extraterrestre. Il momento più bello, invece, è stato il viaggio, per via di tutti gli imprevisti, le improvvisazioni e le segnalazioni.

Anche Luca Zingaretti ha ammesso di essersi avvicinato al programma con mille dubbi in quanto non è il suo forte. Solo che poi si è lasciato andare e si è divertito a scorrazzare per la Romagna, incontrando tante persone e divertendosi insieme a Carlo Cracco. E ricorda con divertimento tutti gli scherzi che gli hanno fatto.