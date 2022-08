Carmen Di Pietro “traumatizzata” dall’Isola dei Famosi: adesso porta sempre con sé del cibo

di Manuela 22 Agosto 2022

Cosa ha lasciato l’Isola dei Famosi a Carmen Di Pietro? Beh, di sicuro la fame (no, non abbiamo sbagliato: non era la “fama”, bensì la “fame”): dopo la sua seconda esperienza in Honduras, infatti, la soubrette ha ammesso che per sicurezza tiene sempre con sé del cibo in borsa.

Carmen ha spiegato che tiene sempre nella borsetta dei cracker o della frutta: non li mangia, ma le dà sicurezza avere del cibo sempre a portata di mano. Diciamo che l’Isola l’ha traumatizzata parecchio, anche perché la Di Pietro è abituata a mangiare 250 grammi di pasta al giorno, meglio se fettuccine alla carbonara. Ma all’Isola, si sa, fare la fame è quasi un obbligo morale.

L’Isola ha dunque cambiato Carmen: ha rafforzato il suo legame col figlio Alessandro ed è possibile che la vedremo nella seconda edizione di Back to School. Ma non prima di averla vista tornare in radio come speaker di Radio Globo.

Certo è che l’Isola dei Famosi porta sfortuna ad alcuni partecipanti: Carmen Di Pietro ha patito così tanto la fame che adesso ha paura ad andare in giro senza del cibo di scorta in borsa e Elisa Isoardi si era ferita all’occhio mentre cucinava. E non che sia andata meglio a Valeria Marini che, nell’altro programma similare Supervivientese, si era intossicata in diretta TV.