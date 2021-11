Carne sintetica: il 95% degli Italiani rifiuta l’idea di mangiarla

di Valentina Dirindin 20 Novembre 2021

È arrivato il momento della carne sintetica? È quello che c’eravamo chiesti solo poco tempo fa, ma evidentemente gli Italiani non sono pronti, visto che il 95% di loro dichiara di non avere proprio nessuna intenzione di mangiarla, anzi ne ha il totale rifiuto.

È quanto emerge dal primo Dossier verità sulla “carne Frankenstein” (oddio, è davvero il caso di chiamarla così?) presentato da Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’inaugurazione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, a Villa Miani a Roma. Gli Italiani, abituati alla ciccia buona, sembrano proprio non volerne sapere nulla della carne sintetica, se anche hanno accettato altre alternative alle proteine animali (qui la differenza tra l’una e l’altra).

I motivi per cui gli Italiani sembrano rifiutare la sola idea della carne sintetica sono stati indagati dal rapporto: il 68% dichiara di non fidarsi delle cose non naturali, mentre il 60% nutre dubbi sul fatto che sia sicura per la salute. Ancora un 42% è sicuro che sia impossibile che la carne artificiale abbia lo stesso sapore di quella vera e c’è anche chi (un 18% degli intervistati) teme per il suo impatto sulla natura.

Il dato testimonia, secondo Coldiretti/Ixe’, il fallimento delle aggressive campagne di marketing che negli ultimi tempi hanno cercato di demonizzare la carne vera per promuovere quella sintetica: non a caso – conclude il rapporto Coldiretti/Ixe’ – il 96% degli italiani continua a mangiare carne, con una frequenza media di consumo di 2,7 volte a settimana e la convinzione che la giusta quantità di carne, bianca e rossa, sia una componente fondamentale della buona dieta.