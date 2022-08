Caro bollette, l’aumento del gas si scarica sulla spesa alimentare con circa 9 miliardi in più

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Le più recenti fiammate del prezzo del gas hanno travolto la spesa alimentare determinando nuovi aumenti dei costi per l’acquisto di fertilizzanti a base di azoto: questa tipologia di sostanze, infatti, rappresentano circa il 70% del totale impiegato e sono di fatto prodotti dall’azoto ottenuto dall’aria e dall’idrogeno ottenuto dal gas, il cui costo, per l’appunto, è schizzato alla stelle. Secondo le stime redatte dalla Coldiretti in riferimento al caro bollette, i rincari in questione dovrebbero abbattersi sulla spesa delle famiglie con circa 9 miliardi di euro in più nel 2022, con le grande distribuzione che si prepara ad aumentare i prezzi di tutti i prodotti e le aziende del settore primario che sperano in un intervento delle autorità governative.

Aziende che, di fatto, si sono trovate a dover fare i conti con rincari che vanno dal +170% dei fertilizzanti al +129% per il gasolio – fiammate che inevitabilmente andranno a determinare nuovi cambiamenti nei consumi degli italiani, di fatto già in preda a una forte contrazione a causa del forte tasso di inflazione. Importante notare, per di più, che i prezzi dei fertilizzanti furono già gonfiati mesi addietro con l’inizio della guerra in Ucraina: il blocco delle esportazioni, tanto dal cosiddetto Granaio d’Europa quanto dalla Russia, fu tra le prime conseguenze dello scoppio del conflitto.

Il risultato, secondo la lettura proposta dalla Coldiretti, è che “più di 1 azienda agricola su 10 (13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività e ben oltre 1/3 del totale nazionale delle imprese agricole (34%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea”.