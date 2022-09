Carrefour, Barretta di fiocchi di farro con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella Bio: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 29 Settembre 2022

È stato pubblicato anche un altro richiamo sul sito di Carrefour dopo quello inerente al Gelato Haagen Dazs Caramel Attraction e Favorite Selection Mini Cups: è stato ritirato dal commercio un lotto della Barretta di fiocchi di farro con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella Bio a marchio Carrefour a causa di un rischio allergeni. Sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 28 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Barretta di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella bio 125 g, mentre il marchio del prodotto è Carrefour Bio e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Carrefour GS S.p.A. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Poggio del Farro srl, con sede dello stabilimento in via Bruscoli Cerdello 317/A a Firenzuola (FI).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 1812, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi (5×25 grammi).

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: nei lotti sopra indicati è stata riscontrata la presenza di solfiti (sotto forma di SO2) pari a 23 +/- 6 mg/kg, non dichiarati in etichetta. Nelle avvertenze i consumatori che sono allergici ai solfiti sono pregati di non consumare i suddetti numeri di lotto del prodotto in questione.