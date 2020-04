Carrefour e ePrice lanciano Gli Essenziali, kit preconfezionati di beni alimentari di prima necessità

Carrefour Italia e ePrice hanno deciso di realizzare Gli Essenziali: si tratta di kit preconfezionati con beni alimentari di prima necessità. Ma non solo: hanno creato anche dei box con prodotti per la cura della casa e della persona. Tutti questi kit saranno mesi in vendita online: costano dai 59 ai 79 euro ciascuno e sono sufficienti per due persone per una settimana.

In realtà Carrefor Italia aveva già testato sulla sua piattaforma di ecommerce questi box: visto l’esito positivo del test ha deciso di collaborare con ePrice per aumentare i canali di vendita. ePrice, poi, si occuperà anche della consegna a domicilio.

Al momento sono previsti diversi box con generi alimentari di prima necessità (contengono prodotti a marchio Carrefour e prodotti di brand famosi della GDO, adatti per preparare qualsiasi genere di pasto, dalla colazione al pranzo alla cena):

Box Vegetariano: kit ricco di verdure e cereali, ma non solo

Box Mare: ricco di prodotti a base di pesce

Box Terra: adatto a chi preferisce prodtti a base di carne

Box Bio: ideale per chi ama i prodotti naturali

Box Gluten Free: lo dice il nome, adatto a chi deve mangiare senza glutine

Kit Bambino: contiene omogeneizzati, pannolini e salviettine per la cura dei bambini

Ci sono poi due box particolari:

Kit Cura Casa e Persona: qui trovate prodotti per la pulizia della casa (detersivi, detergenti, sgrassnti…) e prodotti per la cura della persona (shampoo, saponette, antibatterici, balsamo…)

Kit Baby: contiene sia latte in polvere che prodotti per la cura dei bambini come i pannolini

A proposito di Carrefour ricordiamo che ha da poco mandato in cassa integrazione 4.472 dipendenti: in una nota ha poi spiegato il perché di questa decisione.