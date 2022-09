Carrefour, Wurstel Wudy AIA: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 30 Settembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour dopo quello relativo alla Barretta di fiocchi di farro con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella Bio: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Wurstel Wudy AIA a causa di un rischio microbiologico.

L’azienda Agricola Tre Valli ha informato tutti del fatto che, per motivi precauzionali causati da un rischio microbiologico (Listeria monocytogenes), sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti di wurstel prodotti in estate con marchio di identificazione del produttore IT 04 M CE e con date di scadenza che vanno dal 20 settembre 2022 al 5 dicembre 2022.

Nelle avvertenze i consumatori che avessero acquistato una confezione di Wurstel con il marchio IT 04 M CE possono o seguire esattamente le indicazioni di conservazione in etichetta, cioè quelle di conservarla a una temperatura fra gli 0°C e i +4°C e consumarlo previa accurata cottura (la temperatura deve raggiungere almeno i 65° al cuore del prodotto. Per fare questo è necessario cuocere il wurstel per almeno 6 minuti in padella già calda o acqua bollente) o restituire il lotto per richiedere la sostituzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. telefonando al numero verde 800905232, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 17. In aggiunta viene ricordato che, per proteggere la salute, trasporto, conservazione e preparazione dei prodotti sono importanti:

per mantenere refrigerato il prodotto dal punto vendita al frigorifero di casa, bisogna usare sempre una borsa frigo e avere cura di riporre il prodotto in frigo il prima possibile

dentro al frigorifero, i wurstel fanno posizionati sempre nella zona più fredda

una volta aperta la confezione, bisogna consumare subito tutto il prodotto

dopo aver usato il prodotto, bisogna lavarsi le mani

Questi sono i nomi dei wurstel a marchio Wudy ritirati dal commercio con annesso codice a barre EAN: