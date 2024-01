Celeb Cooking School: una star rischia di perdere le dita per non aver ascoltato Giorgio Locatelli

Scotty T, una delle star che partecipano al programma Celeb Cooking School, ha rischiato seriamente di perdere le dita a causa di un incidente sul set. E tutto per non aver ascoltato Giorgio Locatelli

Prendano nota tutti gli aspiranti chef di MasterChef, presenti e futuri: se Giorgio Locatelli, in cucina, ti dice di fare una cosa (o di non farla), magari è il caso di dargli retta. Non che sia successo qualcosa di particolare a MasterChef, in quanto questa volta si parla di un altro cooking show in cui era presente il giudice di MasterChef. Stiamo parlando di Celeb Cooking Show, programma dove la star Scotty T ha rischiato di perdere le dita in un incidente sul set per non aver dato ascolto a Giorgio Locatelli.

Che se uno chef come Giorgio Locatelli ti dà una dritta in cucina, forse, e dico solo forse, è il caso di dargli retta, no? Non che sia esente da sviste, vedi il caso della reazione di Maillard, ma insomma, sempre di uno chef professionista e stellato stiamo parlando.

Se Locatelli ti dice di non mangiare quella cosa, tu non mangiarla

Prima di tutto: che cos’è Celeb Cooking School? Beh, lo dice il nome stesso: una serie di celebrità si sfidano ai fornelli sotto la guida del proprietario del ristorante, Giorgio Locatelli per l’appunto. Condotto da Melvin Odoom, il format cerca di stabilire se un gruppo di star senza alcuna abilità culinaria possa essere cambiato (in meglio) se addestrato da uno chef come Locatelli. Questo perché, da inguaribile ottimista, Locatelli è convinto che sia possibile insegnare a chiunque come cucinare (questo perché, probabilmente, non ha mai avuto me come allieva).

Uno dei partecipanti era proprio Scotty T. Solo che la star di Geordie Shore è stato vittima di una serie di incidenti che, a leggere tra le righe, potrebbero essere imputati un po’ a distrazione, un po’ a superficialità nel non aver ascoltato quanto Giorgio Locatelli gli stava dicendo.

Fra una sfuriata e l’altra di concorrenti incapaci di preparare una qualsiasi cosa commestibile, ecco che spiccano le disavventure culinarie di Scotty T. Due gli incidenti di cui è stato vittima. Al The Sun, Scotty ha rivelato che durante una puntata si è quasi tagliato le dita. E tutto perché stava flirtando con Olivia Bentley, sua co-protagonista nella serie E4.

Scotty ammette di essersi distratto parecchio mentre stava ai fornelli, pessima idea quando si ha fra le mani un coltello.

Ma non è finita qui, perché è pure riuscito a beccarsi un’intossicazione alimentare. In un’altra puntata, infatti, Scotty si è cimentato nella preparazione di una torta. Dopo averla presentata allo chef, ecco che Locatelli gli aveva fatto notare che non era cotta, dicendogli che era meglio se non la mangiava.

Ma Scotty ha fatto orecchie da mercante, un po’ come quando da piccoli mangiavamo l’impasto crudo della torta e nostra nonna ci ammoniva di non farlo perché poi ci sarebbe venuto mal di pancia.

Scotty, esattamente come noi da piccoli non davamo retta a nostra nonna, finendo con il passare la nottata piegati in due dalle coliche, ecco che ha continuato imperterrito a mangiare la torta cruda. Risultato: intossicazione alimentare. Certo, lui poi si è potuto prendere del tempo per riprendersi, mentre noi all’epoca dovevamo subire anche i rimbrotti ben poco compassionevoli delle nostre nonne, con le giuste recriminazioni del caso.

Comunque sia, dita quasi tagliate e un’intossicazione alimentare: diciamo che le performance culinarie di Scotty T sono partite col botto.