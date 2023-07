Cesar Ramirez apre un nuovo locale a New York: forse un altro market gourmet targato Chef’s Table?

Chef Cesar Ramirez, tre stelle Michelin per lo Chef's Table at Brooklyn Fare, è in procinto di aprire un nuovo locale a New York, in Hudson Square. E si vocifera che potrebbe essere un altro market gourmet

di Manuela Chimera 31 Luglio 2023

A quanto pare Cesar Ramirez, tre stelle Michelin per il ristorante Chef’s Table at Brooklyn Fare, ha intenzione di aprire un nuovo locale a Hudson Square, a New York. Più precisamente lo chef ha appena firmato un contratto di locazione per una nuova sede al 333 Hudson Street, un edificio sito fra la Charlton e Vandam Street.

Cosa si sa della nuova apertura di Cesar Ramirez?

Poco a dire il vero. Gli spazi sono quelli di un edificio per uffici/boutique, di almeno 5mila piedi quadrati di cui 3.300 sono al piano terra (convertendo diventano rispettivamente 464 metri quadrati e 306 metri quadrati). Secondo quanto riferito da Jeffrey Roseman, l’affitto in Hudson Street è di 150 dollari per piede quadrato, mentre la durata del contratto di locazione è di 15 anni.

Al momento, però, a parte questi dettagli tecnici si sa poco dei piani di Ramirez. In precedenza lo spazio di Hudson Square era stato usato come una food court, quindi si ipotizza che qui lo chef tristellato possa crearvi un altro dei suoi numerosi market gourmet dedicati a Chef’s Table (anche il locale con posti a sedere della West 37th Street è un gourmet market. Ricordiamo che Chef’s Table era stato aperto nel 2010 a Brooklyn, salvo poi trasferirsi nel 2016 nell’attuale sede del 431 W. 37th Street, a West Side, con un menu franco-giapponese di 430 dollari).

L’accordo è stato raggiunto grazie anche a Marc Frankel di Newmark per quanto riguarda Jeffrey Roseman, il proprietario dell’edificio e a Christopher Owles di Sinvin, per quanto riguarda Cesar Ramirez.

L’edificio in cui sorgerà il nuovo locale/ristorante/market gourmet dello chef è un edificio storico di dieci piani, ampio in totale 10219 metri quadrati. Originariamente era una fabbrica addetta alla stampa, salvo poi essere riconvertito nel corso del tempo in uffici moderni. Attualmente ospita una vasta gamma di inquilini e, a breve, anche il nuovo locale dello chef Ramirez che, ricordiamo, sarà su due piani.

In effetti nella Grande Mela c’è grande attesa per questa nuova apertura. Chef’s Table di Ramirez, sin dalla sua inaugurazione nel centro di Brooklyn nel 2010, è stata una delle mete gastronomiche più ambite di New York. Quindi una sua nuova apertura in Hudson Square, location che tende ad attirare sempre nuovi locali e servizi, fa gola a parecchi.

Bisogna solo capire, ora, se si tratterà solamente di un ristorante con posti a sedere o se, visti gli spazi e la suddivisione su due piani, non aderirà maggiormente al format del market gourmet lanciato da Ramirez negli altri suoi store.