Charles Leclerc aprirà una gelateria, progettata insieme a Grom

Dalla Formula 1 e a bordo delle Ferrari, Charles Leclerc non ha mai nascosto la propria passione per il cibo e la gastronomia, tant’è che il suo nuovo progetto punta proprio su questo: sta per aprire una gelateria. Come co-pilota ha scelto Grom – esatto, la catena torinese di gelati fondata da Federico Grom e Guido Martinetti – che lo ha assistito insieme all’agente Todt.

L’appetito non manca, al campione indiscusso di origini francesi e monegasche (a quanto pare apprezza il ristorante di Massimo Bottura a Maranello), ed è sensibile ai temi attuali legati al cibo (ha chiesto ai produttori alimentari abbassare i prezzi, tramite un appello diretto). Insomma siamo stupiti della nuova gelateria, ma sotto sotto ci aspettavamo che prima o poi avrebbe aperto un ristorante o qualcosa di simile. Ecco cosa sappiamo (o meglio, cosa il campione ha fatto sapere finora).

Cosa si sa di LEC, la gelateria di Leclerc

Si chiama “LEC”, perfetto ed evocativo gioco di parole che parla di LEClerc ma anche di gelato (d’altronde, il gelato si lecca dal cono), e il punto cardine sarà la qualità delle materie prime. La gelateria sarà aperta a Milano ma non sappiamo ancora la via precisa né la data di apertura. Possiamo però condividere la data in cui tutti i dati mancanti saranno rivelati: conosceremo i dettagli durante il Salone del Mobile, che si terrà nel capoluogo lombardo il prossimo 11 aprile.

Charles Leclerc ha diramato un comunicato in cui si legge che LEC “sarà un progetto molto speciale: una nuova, grande avventura intrapresa al di fuori del circuito di gara“. Il campione continua: “come atleta professionista è fondamentale per me mantenere uno stile di vita sano dove la mia performance è fortemente legata all’impegno, all’allenamento e alla forma fisica. Questo, tuttavia, non mi impedisce di concedermi qualche piccolo piacere proibito, in particolare quello di un cibo che adoro. Forse hai già capito quale. Creare un prodotto che fosse delizioso e allo stesso tempo potesse far parte di uno stile di vita sano ed equilibrato come il mio è stato il punto di partenza di un viaggio personale, un percorso che ho amato e che desidero finalmente condividere con tutti voi“.

Grom e Martinetti come co-piloti

I dettagli sono ancora celati (il ruolo preciso di Charles Leclerc, se ci saranno gusti particolari, se il gelato sarà artigianale, se la tecnica usata sarà quella tradizionale oppure se sarà Formulato – concedeteci il divertissement – da nutrizionisti), tranne due. Il primo è che esiste già un profilo Instagram ufficiale della gelateria LEC, il quale, nonostante contenga 1 solo criptico reel come contenuto, conta già quasi 80 mila followers. Il secondo è stato ufficializzato a quanto pare da Leclerc stesso: la collaborazione con Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori della celeberrima catena di gelaterie torinese. Il gelato Grom ha preso vita a Torino nel 2003, per poi espandersi in Italia e all’estero, essere acquisito da Unilever e finire nella Gdo con il prodotto in vaschetta e in cono. Insieme a Leclerc, Grom e Marinetti, a contribuire al progetto LEC c’è anche l’agente Nicolas Todt (figlio di Jean Todt).