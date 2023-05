Chef Andrea Berton lancia Natura, il suo primo menu vegetale

di Manuela Chimera 2 Maggio 2023

Chef Andrea Berton nel suo Ristorante Berton di Milano ha ideato e lanciato il suo primo menu vegetale (al prezzo di 150 euro a persona). Se vai sul sito del Ristorante Berton, il locale di Milano dello chef Andrea Berton, nel settore dedicato al menu troverai una nuova voce: si tratta di Menu, il primo menu vegetale dello chef. Ovviamente si tratta di un’aggiunta e non di una sostituzione: i menu Non solo Brodo e Porta Nuova rimangono là dove sono sempre stati.

Cosa si sa del nuovo menu vegetale dello chef Andrea Berton?

Lo chef Andrea Berton ha spiegato in un comunicato stampa il perché di questa sua decisione. Per celebrare la primavera e, probabilmente soprattutto, per venire incontro alle richieste del pubblico (e alle nuove tendenze), ecco che anche lo chef ha deciso di proporre un menu vegetale.

Si tratta di un percorso inedito di degustazione che si basa su materie prime stagionali e che propone ricette essenziali. Il nome di questo nuovo menu è Natura, proprio per ricordare a tutti il fatto che i diversi piatti sono preparati partendo da ingredienti semplici e di stagione.

Lo stesso Berton ha spiegato di aver voluto introdurre questo nuovo menu degustazione non solo per accogliere la crescente domanda di piatti vegetariani, ma anche per far scoprire quanto siano versatili e delicati i sapori della cucina vegetale. Pur essendo una proposta semplice, ecco che è adatta ad abbinamenti eleganti. Inoltre riesce a soddisfare i gusti e le esigenze dei clienti.

Questo il menu Natura che, ricordiamo è vegetariano, non vegano (questo è sempre bene specificarlo per evitare fraintendimenti):

Cetriolo e kiwi

Finocchio e dragoncello

Brodo di Grana Padano riserva

Minestrone tiepido di legumi, verdure e cipolla candita

Risotto fieno e mascarpone

Carciofo e patate

Cardoncello e peperone crusco

Passion fruit e vaniglia

Piselli, ricotta e cedro candito

Ma lo sappiamo che vi state tutti chiedendo quale sia il prezzo del nuovo menu Natura del Ristorante Bertone. Ebbene, è di 150 euro a persona. In particolare, il Finocchio e dragoncello, il Brodo di Grana Padano riserva, il Minestrone tiepido di legumi, verdure e cipolla candita, il Risotto fieno e mascarpone e il Carciofo e patate sono disponibili anche alla carta. In questo caso, però, due portate a scelta dal menu costano 105 euro a persona (il dolce è inteso extra), mentre tre portate a scelta dai menu costano 145 euro a persona (sempre con dolce extra)