Chef Barbara Lynch accusata di violenza fisica ed emotiva dagli ex dipendenti

di Manuela Chimera 21 Aprile 2023

Ancora guai legali per Barbara Lynch: gli ex dipendenti l’hanno accusata di violenza fisica ed emotiva, ma la chef ha negato tutte le accuse. Così come aveva negato, poco tempo fa, di essersi appropriata delle mance destinate ai suoi collaboratori.

Nuove accuse per la chef Barbara Lynch

Barbara Lynch è molto famosa a Boston, proprietaria di diversi ristoranti. Adesso, dopo essere stata accusata di aver trattenuto le mance destinate ai suoi collaboratori, ecco che diversi ex dipendenti l’hanno accusata di aggressioni fisiche e verbali causate dall’alcol.

Le accuse sono arrivate tramite due indagini separate del New York Times e del Boston Globe. Proprio al Times, però, la chef avrebbe rilasciato una dichiarazione nella quale avrebbe definito tali accuse come “fantasiose”. Lynch ha poi aggiunto che respingeva in toto queste false accuse mosse contro di lei, accuse relative al fatto di essersi comportata in maniera inappopropriata con i dipendenti.

Inoltre ha sottolineato che talvolta prende decisioni personali che possono irritate coloro che non sono all’altezza o che non vogliono impegnarsi in un vero lavoro di squadra e di servizio: forse avrebbe dovuto allontanare prima tali persone.

Tuttavia le testimonianza dei due giornali parlano di ben altra situazione. Secondo le loro indagini, infatti, la chef avrebbe riunito nel suo ristorante Menton tutto il personale il mese scorso a seguito della morte per overdose di due suoi dipendenti, l’executive chef Rye Crofter e un altro cuoco.

Il personale ha riferito che Lynch si sarebbe presentata ubriaca, urlando contro i dipendenti e il nuovo capo chef del ristorante. Quest’ultimo ha poi aggiunto che Lynch non si era presentata nelle cucine a seguito della morte di Crofter.

Inoltre, sempre secondo il nuovo capo chef, ecco che Lynch lo avrebbe licenziato per tale motivo, minacciando di infilargli la testa in uan finestra e che avrebbe rovinato per sempre la sua reputazione. A seguito di tale alterco, altri due dipendenti si sono dimessi.

Altri ex dipendenti hanno poi ricordato che la 59enne in passato aveva proceduto ad altri licenziamenti del genere, spinta dall’impulso del momento. In aggiunta, soprattutto sotto l’influenza dell’alcol, avrebbe molestato i dipendenti e li avrebbe minacciati.

Secondo i dipendenti, il comportamento della donna è diventato sempre più imprevedibile nel corso del tempo, arrivando anche a minacciarli con i coltelli e rimproverando i dipendenti di fronte ai clienti. Talvolta, poi, era stato proprio il personale a doversi occupare di riportarla a casa in quanto troppo ubriaca per guidare. Effettivamente Lynch in passato ha avuto qualche problema con gli alcolici: nel 2017 era stata accusata di guida in stato di ebbrezza, mentre nel suo libro di memorie Out of Line ha spesso parlato della sua lotta contro l’alcolismo.