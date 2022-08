Mario Batali: lo chef si accorda con le donne che lo avevano accusato di molestie sessuali

di Manuela 25 Agosto 2022

Si potrebbe quasi dire “molto rumore per nulla” visto che Mario Batali, lo chef ed ex socio di Joe Bastianich, ha finito con l’accordarsi e col patteggiare con le donne che lo avevano accusato di molestie sessuali.

Un paio di mesi fa Mario Batali era già stato dichiarato non colpevole delle accuse di molestie sessuali. Adesso, dopo quella prima assoluzione, ecco che arriva il patteggiamento con entrambe le donne che lo avevano accusato.

Ovviamente i termini dell’accordo sono rimasti riservati, ma gli avvocati di entrambe le donne hanno spiegato a Reuters che “la questione è stata risolta con soddisfazione di tutte le parti”. Se non salteranno fuori nuove accuse o nuove vittime, ecco che questo significa che dopo sei anni questa epopea legale è giunta a una conclusione.

I casi in questione erano avvenuti entrambi a Boston, ma si trattava di due accuse differenti. Una delle vittime aveva dichiarato di essere stata molestata da Batali nel 2016, l’atra nel 2017 (in quest’ultimo caso si parlava anche di accuse penali).

Quello che ci si chiede è quanti soldi abbia versato Batali alle due donne per mettere fine alla questione. Gli avvocati delle vittime non hanno fornito dettagli preciso citando “obblighi di riservatezza”. Certo è che Batali è un uomo assai ricco: anche dopo la fine del suo impero di ristoranti e la separazione da Joe Bastianich, il suoi patrimonio vale ancora 25 milioni di dollari, per cui, se avesse voluto, avrebbe potuto spendere chissà quanti soldi in avvocati per cercare di vincere le cause e riabilitare il suo nome. Invece ha preferito la via più facile, cioè accordarsi con le accusatrici per far finire qui la faccenda.