Chef Dabiz Muñoz pubblica una foto di una paella e attira le polemiche

di Luca Venturino 5 Gennaio 2022

A Chef Dabiz Muñoz piace fare le cose a modo suo, e le tre stelle Michelin per il suo DiverXo, a Madrid e il più recente primo posto a The Best Chef Awards 2021 sono dimostrazione che evidentemente il ‘modo suo’ funziona. A giudicare dalle centinaia di commenti e critiche ricevuti dopo aver pubblicato una foto di una paella su Instagram, però, viene da pensare che a tanti il ‘modo suo’ pare non andare a genio.

La foto incriminata ritrae, come accennato una paella, anzi, “La prima paella dell’anno”, come ha scritto Muñoz nella didascalia del post. “Nero di seppia, cavolo saltato, pepe e polpo moresco alla griglia”. Il problema? Per i puristi del piatto quello è semplicemente “riso con cose”, ma di certo non una paella. E così scattano le polemiche: “Leggere paella mi fa venire male agli occhi!” scrive qualcuno, “Sinceramente NON sembra buono” scrive qualcun altro che ha voluto mettere particolare enfasi sul “NON”, “Con il Covid, senza olfatto e gusto, la si potrebbe anche mangiare…” scrive un altro ancora. Non mancano, però, nemmeno quelli che invece commentano l’assurdità della polemica: “Una persona ha tre stelle Michelin ed è considerato uno dei migliori chef al mondo e poi ne arriva un’altra che, per il semplice fatto che è nata a Valencia, si sente in diritto di potergli dire che non sa cos’è la paella”.