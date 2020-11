Madrid: riapre il DiverXo di Dabiz Munoz

Lo chef Dabiz Muñoz ha annunciato questo sabato la riapertura del ristorante DiverXo , l’unico con tre stelle Michelin a Madrid ,che fino a ora era rimasto chiuso a causa delle restrizioni applicate per il lockdown madrileno e dopo aver subito alcuni incidenti negli ultimi mesi.

Il celebre ristorante infatti aveva subito un piccolo incendio a fine agosto che lo ha costretto a chiudere per alcuni giorni e, sebbene avesse regolarmente ripreso l’attività a inizio settembre, aveva dovuto chiudere nuovamente dopo aver rilevato alcuni casi positivi di Covid-19 tra il personale che lavora nel ristorante. Ristorante.

Superati questi incidenti, lo chef Dabiz Muñoz ha scelto nei primi giorni di ottobre di non riaprire il locale a causa delle nuove limitazioni di capacità e orari che prevalevano allora nella città di Madrid. Lo chef non era rimasto con le mani in mano comunque, portando avanti nel frattempo l’apertura di un nuovo punto GoXO, il suo format basato sull’attività di consegna di cibo a domicilio.

“Avevamo detto che saremmo tornati ed eccoci qui”, ha scritto oggi lo chef sul social network Instagram per annunciare la riapertura del ristorante, che già da stamattina ha riaperto la possibilità di effettuare prenotazioni nel suo tristellato.

[Fonte La vanguardia]