Chef Damiano Carrara rimanda il matrimonio e riparte con le nuove puntate di Fuori Menù

Due novità in vista per chef Damiano Carrara: la prima è che ha dovuto rimandare il matrimonio. La seconda è che stanno per arrivare le nuove puntate di Fuori Menù. Ma procediamo con ordine.

Partiamo dalle nozze. Già a inizio anno lo chef aveva annunciato che si sarebbe sposato a breve con la sua fidanzata Chiara Candym. Successivamente aveva presentato su Instagram la futura moglie. Fin qui tutto bene. Solo che sembra che, a causa di un infortunio domestico, le nozze siano state rimandate fino a quando Chiara non sarà guarita (secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta a Ogni Mattina, la ragazza si sarebbe fratturata una vertebra)

Nel frattempo, lo chef sta per tornare in televisione col programma Fuori Menù. Proprio da oggi, su Food Network (canale 33) e su Real Time (canale 31), alle ore 21.25 inizieranno le otto nuove puntate. Carrara sarà accompagnato anche dallo chef e imprenditore Gino D’Acampo.

Come già accaduto durante la stagione del 2020, il giudice di Bake Off e D’Acampo dovranno supervisionare la sfida di due coppie formate da uno chef amatoriale e da un responsabile di sala. I partecipanti dovranno preparare un meno per 20 persone, partendo dall’antipasto e arrivando al dolce. Il tutto in sole due ore per cucinare e allestire la sala e un’ora per terminare il servizio.

Ovviamente in sala non mancheranno i rivali che potranno commentare, votare e chiedere un fuori menù, cioè un piatto non presente sul menu. I venti clienti dovranno poi dare un voto da 1 a 10 al menu e da 1 a 5 alla mancia, la quale, celata fino alla fine, potrebbe ribaltare il risultato.