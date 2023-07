Chef Hiro insegna a cucinare il ramen di Ponyo sulla scogliera: la ricetta

In occasione del ritorno in sala di alcuni film dello Studio Ghibli, ecco che Chef Hiro ha deciso di insegnare a tutti a cucinare il ramen di Ponyo sulla scogliera tramite una videoricetta

di Manuela Chimera 8 Luglio 2023

Dal 6 al 12 luglio nelle sale cinematografiche torna il film dello Studio Ghibli Ponyo sulla scogliera, all’interno della rassegna Lucky Red “Un mondo di sogni animati” dedicata ai capolavori di Hayao Miyazaki. Ebbene: per l’occasione Chef Hiro ha voluto insegnare a tutti la ricetta del ramen di Ponyo sulla scogliera, pubblicando una videoricetta sui social. Questo perché nei film dello Studio Ghibli il cibo è sempre protagonista.

La ricetta del ramen di Ponyo sulla scogliera spiegata da Chef Hiro

Chef Hirohiko Shoda aka Chef Hiro, Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese in Italia, ha spiegato che nella ricetta del ramen preferita da Ponyo in realtà non servono molti ingredienti:

brodo

cipollotto

prosciutto cotto

ramen

uovo sodo

salsa di soia

La prima cosa da fare è tagliare gli ingredienti. Il prosciutto cotto va tagliato a fettine spesse, mentre il cipollotto va tritato a rondelline. Successivamente si prende l’uovo sodo e lo si taglia in due nel senso della lunghezza.

A questo punto bisogna preparare il brodo. Chef Hiro spiega che va bene qualsiasi tipo di brodo, dipende dalle preferenze individuali: di brodo, di carne o anche vegetale. Al brodo si aggiunge poi la salsa di soia. Ora bisogna mettere direttamente la pasta ramen nella pentola del brodo. Quando la pasta è cotta, la si mette nella ciotola e si aggiunge qualche mestolata di brodo.

Sopra appoggiamo due fette di prosciutto cotto, mezzo uovo sodo e il cipollotto a crudo. Ed è fatta: il ramen di Ponyo sulla scogliera è pronto.

Chissà se in occasione dell’uscita degli altri film dello Studio Ghibli lo Chef Hiro presenterà anche altre celebri ricette ispirate a questepellicole? Per esempio, ci sarebbe anche il bento di Satsuki in Il mio vicino Totoro, la frittura con uova e pancetta a colazione de Il castello errante di Howl, il pasticcio di sgombro e zucca di Kiki – Consegne a domicilio e le polpette di riso de La città incantata. Inoltre, sempre in Ponyo sulla scogliere, c’è anche il latte e miele.

E ancora: ci sarebbe la ricetta dello sgombro con brodo Dashi di Si alza il vento, la sponge cake di Zeniba ne La città incantata, il nimono di Sheeta in Laputa – Castello nel cielo e gli spaghetti all’Amatriciana con bacon di Porco Rosso.

A questo proposito esistono diversi libri di ricette che raccolgono le ricette dello Studio Ghibli: In cucina con i film dello Studio Ghibli, La cucina incantata, In cucina con i bento dello Studio Ghibli, In cucina con gli anime dello Studio Ghibli e anche The Unofficial Studio Ghibli Cookbook.

Ecco comunque la videoricetta di Chef Hiro del ramen di Ponyo sulla scogliera: