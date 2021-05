Chef Rubio: crociata contro Francesco Totti e il suo viaggio in Israele

Dopo aver commentato l’aggressione a Virrorio Brumotti e dopo essersi scagliato contro Enrico Mentana, ecco che adesso parte la crociata di Chef Rubio contro Francesco Totti, reo di aver organizzato un viaggio in Israele all’interno di un’iniziativa collegata alla finale di Champions League.

Tutto comincia con l’ex capitano della Roma e il progetto Totti’s Friends. Come di sicuro saprete, la finalissima fra il Manchester City e il Chalesea si terrà proprio a Tel Aviv.

Un po’ di tempo fa Heineken, lo sponsor principale della Champions League, aveva indetto un concorso il cui premio era quello di guardare la finale a Tel Aviv insieme a Totti. Così, adesso Totti sul sito Calcio Israeliano ha pubblicato un messaggio che recita: “Ciao Israele fans, sono molto felice di venire in Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. See you soon”.

Fin qui nulla di strano: non è la prima volta che Heineken organizza eventi del genere e, prima dell’ex captiano giallorosso, in Israele ci erano già andati Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo e Ronaldinho.

La vicenda, però, ha disturbato Chef Rubio (ma non solo: anche altri utenti hanno criticato l’arrivo in Israele di Totti proprio durante il riaccendersi del conflitto fra Israele e la Palestina). Tramite Twitter, Gabriele Rubini ha attaccato Francesco Totti, definendolo “camerata”. Queste le sue parole: “Comunque la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata”.

E ancora: “Caro @Totti, fatti tradurre da qualcuno sta roba: stai andando a casa di nazisti che minacciano civili con armi pesanti, e hai accettato soldi non vitali da uno stato che da 73 anni sta portando avanti la pulizia etnica finalizzata alla sostituzione etnica del popolo palestinese”.

Qui i tweet di Chef Rubio in merito alla faccenda:

Cmq la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata. #Boycott @Heineken_SA #ChampionsLeague ✊🏼🇵🇸 pic.twitter.com/3Jd6tXFgOn — Rubio (@rubio_chef) May 26, 2021

Caro @Guidus su di me puoi solo stende #stocazzo. Riguardo @Totti, nello stato terrorista, illegale e d’occupazione israeliano, non ci va gratis. Ogni azione che facciamo dovrebbe essere politica applicata per migliorare la società, le marchette migliorano solo il conto in banca pic.twitter.com/G1gAVHJ64C — Rubio (@rubio_chef) May 27, 2021

Ciao, vuoi venire a vedere la partita sui cadaveri dei palestinesi e sulle macerie delle loro cittadine distrutte dalle bombe nella #Nakba? No, non hanno più nomi arabi, ora ci sono nomi fittizi, abbiamo reinventato una tradizione con cui siamo riusciti a rincoglionire il mondo. — Rubio (@rubio_chef) May 27, 2021

“Ciao sono un campione, e proprio grazie agli insegnamenti ricevuti dal giuoco del pallone, guarderò, pagato, la finale di Champions coi miei amici occupanti illegali israeliani.” “Beh, non potevi guardarla coi palestinesi?”. “Ma certo, io la guardo e loro mi versano da bere”✊🏼🇵🇸 — Rubio (@rubio_chef) May 27, 2021

Guardiamoci la champions sorseggiando @Heineken nello stato teocratico illegale e di occupazione israeliano che sfratta famiglie e arresta indiscriminatamente ragazze e donne colpevoli solo di essere le native @forzaroma @romatoday @Totti, ma si ma che cazzo ce frega a noi ✊🏼🇵🇸 https://t.co/oNMZICmYbS — Rubio (@rubio_chef) May 27, 2021

Dove siete gruppi pro Palestina quando c’è da menare duro, quando si può fare voce grossa e dare voce a chi non ne ha? Dove siete? Vi state facendo i vostri calcoli? Mmm Totti è rischioso, aspettiamo le reazioni e poi magari usciamo con… i giornali di sinistra? Cacasotto ✊🏼🇵🇸 — Rubio (@rubio_chef) May 28, 2021