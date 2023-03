Chef Ruffi annuncia l’apertura dei suoi ristoranti in Italia (ma sarà vero?)

Chef Ruffi ha annunciato la sua intenzione di voler aprire dei ristoranti anche in Italia. Ma ci si chiede se sia vero e non uno scherzo da parte del bizzarro chef

di Manuela Chimera 27 Marzo 2023

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ironico e stravagante Chef Ruffi ha fatto sapere che sì, le voci che girano sarebbero vere: ha intenzione di aprire dei ristoranti/bar Da Ruffi in Italia. Sarà l’ennesimo scherzo dello chef? Difficile a dirsi, ma visto che non è ancora il 1 aprile, è possibile che la notizia sia vera.

Chef Ruffi apre davvero in Italia?

I fan e i follower dello chef si augurano per davvero che la notizia sia vera. Nel post, Chef Ruffi spiega che i locali saranno aperti insieme ad alcuni soci importanti. Il primo aprirà a Roma, poi a seguire anche a Napoli e Milano. Lo chef col passamontagna ha spiegato che i ristoranti, specializzati in “cucina italiana”, con lui il virgolettato è d’obbligo, avranno come punto forte la “bracceria” con carni provenienti da tutto il mondo. Non mancheranno, poi, pizza, cocktail e musica dal vivo 24 ore su 24, per fare sempre festa.

Mentre attendiamo di capire se e quando Chef Ruffi aprirà in Italia, i suoi follower sono in visibilio. Tutti non vedono l’ora di gustare la sua cucina italiana un po’ rivisitata, che ha fatto dell’ironia il suo cavallo di battaglia.

Come dimenticare la pizza con le orecchiette? Il ragù con il ketchup? Il glutammato sparso ovunque? O la sua salsa “versatile” che sta bene con ogni cosa? Se non lo conoscete, male: fate un salto sui suoi profili social. Qui troverete video divertenti dove Chef Ruffi si diletta nel prendere in giro i grandi chef, prendendo le classiche ricetta della tradizione culinaria italiana (alcuni di questi piatti, però, secondo il docente Alberto Grandi forse hanno una storia un po’ diversa da quella che tutti conosciamo) e rivisitandole a modo suo, realizzando anche piatti alquanto improponibili.

Per farvi capire: lui è quello della pasta cotta sul momento, ma abilmente tenuta sempre in caldo, quello della panna aggiunta qua e là dove capita, quello dei piatti realizzati con ingredienti di dubbi qualità. Eppure, nonostante l’aspetto dei suoi piatti talvolta possa configurarsi come arma biologica impropria, ha un grandissimo seguito.

Questo forse anche perché, al netto di tutto ciò che abbiamo imparato nel corso degli anni nei vari cooking show, in realtà anche noi in cucina spesso siamo un po’ degli Chef Ruffi: chi non ha mai avuto la tentazione di aggiungere la panna a qualche piatto per dare quel gusto in più? Chi non ha mai anche solo pensato di preparare un veloce tiramisù prendendo qualche scorciatoia?

Questo il post su Facebook dove chef Ruffi ha dato l’annuncio della sua intenzione di voler aprire dei ristoranti in Italia: