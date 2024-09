La finalissima di Pizza Bit Competition si terrà il 7 settembre: chi è in lizza per la vittoria

La terza edizione di Pizza Bit Competition è in dirittura d’arrivo: i nove finalisti, reduci prima dalla lunga fase dedicata alle gare regionali e poi dalle tre semifinali “in spiaggia”, che hanno riempito l’intero arco estivo, sono finalmente pronti a sfidarsi nella finalissima. Cosa c’è in palio?

Ve lo spieghiamo noi: PBC è una competizione pensate per i pizzaioli professionisti di tutto lo Stivale che mette in palio l’ambito titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, permettendo così al vincitore di diventare il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Terminate le tre semifinali, che hanno abbracciato la consueta divisione del Paese in Nord, Sud e Centro, non rimane che dare corpo al podio.

Dove si terrà la finalissima?

Il calendario indica 7 settembre, le mappe Gragnano Trebbiense (PC), presso la sede di Molino Dallagiovanna. I nove finalisti si sfideranno sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita; e i loro sforzi verranno valutati da una giuria tecnica coordinata da Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi, nella quale non mancheremo noialtri di Dissapore e i colleghi di Garage Pizza. Ma chi sono i finalisti in questione?

Di seguito l’elenco completo dei pizzaioli in gara nell’ordine in cui gareggeranno:

Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE)

della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE) Riccardo Tamburrano dell’ “Hotel Ristorante Pizzeria da Luciano” di Zoppola (PN)

dell’ “Hotel Ristorante Pizzeria da Luciano” di Zoppola (PN) Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria” di Enna (EN)

de “Il Principà pizzeria” di Enna (EN) Michela Carbone della pizzeria “Napoli” di Alpignano (TO)

della pizzeria “Napoli” di Alpignano (TO) Alessandro Di Gennaro della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (TE)

della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (TE) Ruggiero Francavilla della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta (BT)

della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta (BT) Gennaro Capparelli della pizzeria “52 Gradi” di Conegliano (TV)

della pizzeria “52 Gradi” di Conegliano (TV) Andrea Gallizzi della pizzeria “Pizzateca” di Roma (RM)

della pizzeria “Pizzateca” di Roma (RM) Rodolfo Caldarazzo della pizzeria “Vizio” di Melpignano (LE)

L’idea dietro Pizza Bit Competition, dicevamo, è quello di fare gareggiare tra loro i migliori pizzaioli d’Italia: noi di Dissapore saremo presenti come media partner e giudici, mentre l’inizio delle semifinali registra anche l’ingresso tra i partner di Moretti Forni e di RDS 100% Grandi Successi.

La Festa durante la finale

A fare da cornice alla finalissima di Pizza Bit Competition si terrà poi la seconda edizione de La Festa dei Granai, l’evento con cui Molino Dallagiovanna intende celebrare il forte legame con il territorio, la Wheat Valley, cuore pulsante della produzione di grano tenero in Italia.

Durante i festeggiamenti si terrà anche e soprattutto la cerimonia di premiazione del premio Chicco d’Oro, che verrà assegnato a chi, tra gli agricoltori locali, ha saputo distinguersi nella produzione delle varietà di grano biscottiero, panificabile, di forza e taylor. E gli ospiti?

Beh, loro avranno l’opportunità di assaggiare specialità del territorio come la torta Spisigona, dolce di origine contadina realizzato con farina, burro, uova e zucchero; o ancora quelle di Cantine 4 Valli, Colla, Fiorani e Salumificio San Carlo.