Chi sono i nove finalisti di Pizza Bit Competition?

Anche l'ultima semifinale in spiaggia di Pizza Bit Competition si è conclusa: la finale della terza edizione è in programma il 7 settembre.

Il primo acuto in Sicilia, poi il bis nelle Marche e ora il terzo e ultimo appuntamento, in Emilia Romagna: la fase delle semifinali on the beach di Pizza Bit Competition è finalmente conclusa, e abbiamo così i volti dei nove finalisti.

Un breve recap, per chi si è perso le puntate precedenti: PBC è una ompetizione messa a punto per i pizzaioli professionisti che mette in palio l’ambito titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025 permettendo al vincitore di diventare il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Sono (state) tre in tutto, come dicevamo, le semifinali: qui i ventisette pizzaioli emersi dalla lunga fase dedicata alle gare regionali si sono sfidati a colpi di tonda per accedere alla finalissima del 7 di settembre.

Gli ultimi finalisti della terza edizione

La semifinale dedicata al Nord Italia si è tenuta il 23 luglio presso il Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Come di consueto il verdetto è stato affidato al giudizio di una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti, che hanno calibrato i pizzaioli nella realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. Il loro parere, come di consueto, è stato affiancato a quello della della giuria popolare, espresso dal pubblico presente in spiaggia.

Quattro in tutto i criteri di valutazione: la ricetta dell’impasto, la presentazione del piatto finale, l’assaggio e la professionalità del candidato pizzaiolo. I punteggi più alti sono stati ottenuti da:

Gennaro Capparelli della pizzeria “52 Gradi” di Conegliano (TV)

della pizzeria “52 Gradi” di Conegliano (TV) Michela Carbone della pizzeria “Napoli” di Alpignano (TO)

della pizzeria “Napoli” di Alpignano (TO) Riccardo Tamburrano dell’ “Hotel Ristorante Pizzeria da Luciano” di Zoppola (PN)

Insieme ai vincitori della tappa in Sicilia e quella nelle Marche si contenderanno il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025: la finalissima, come già accennato, si terrà il 7 di settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza.

L’idea dietro Pizza Bit Competition, dicevamo, è quello di fare gareggiare tra loro i migliori pizzaioli d’Italia: noi di Dissapore, come al solito, saremo presenti come media partner; mentre l’inizio delle semifinali registra anche l’ingresso tra i partner di Moretti Forni e di RDS 100% Grandi Successi.