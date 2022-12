Chiara Ferragni ci insegna come decorare il pandoro con il tocco dell’influencer

Come si decora il pandoro di Chiara Ferragni? Non temete: la fashion blogger ha realizzato un tutorial per spiegarcelo.

di Luca Venturino 3 Dicembre 2022

È veramente Natale senza l’eterno derby tra pandoro e panettone? Il primo più slanciato, elegante, dai declivi netti e quasi plastici tradizionalmente imbiancati da una spolverata di zucchero a velo; e il secondo più tozzo, con lo stampo di cottura che fa quasi da colletto a una cupola generosa, morbida, talvolta tempestata dall’uvetta (un ingrediente, quest’ultimo, che sovente è teatro di altre infinite – e appassionatissime – diatribe). Beh, quest’anno il team pandoro potrà fare affidamento su di un nuovo sfidante, avvolto in una nuvola di spolvero rosa: ci riferiamo, naturalmente, al pandoro lanciato da Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco – un dolce che porta con sé un abito piuttosto particolare.

Zucchero a velo, colino e stencil

Ehi, d’altronde non ci saremmo aspettati nulla di meno da un prodotto griffato da Ferragni in persona. Come anticipato il pandoro è accompagnato dal cosiddetto “spolvero rosa“, una misteriosa sostanza in grado di amplificare fino a dieci volte il numero di likes su Instagram e visualizzazioni sulle storie, che può essere fatto cadere sul dolce per decorarlo proprio come se fosse il più tradizionale zucchero a velo.

Ma le sorprese non finiscono qui: nella confezione (anch’essa rosa, manco ci fosse il bisogno di dirlo) è anche presente un cartoncino che può essere utilizzato per imprimere sul pandoro il logo con l’occhio, marchio di fabbrica della fashion blogger per antonomasia. Ma come fare? Da che mondo e mondo lo zucchero a velo bisogna versarlo nel sacchetto di plastica in cui è contenuto il pandoro, sbattere il tutto con la furia incandescente di mille soli (sfogando, in quei pochi ma rumorosissimi secondi, tutto il nervoso che avete accumulato nel corso dell’anno) e poi tirare fuori la nostra opera d’arte, tutta opportunamente imbiancata (o, in questo caso, rosata?).

Il punto è che imprimere un logo in quel caos rabbioso (ma giustificato, beninteso) che è il “metodo tradizionale” potrebbe essere difficile, ecco. Per fortuna ecco che in nostro soccorso accorre proprio Chiara Ferragni: “Ciao guys, ecco un mini tutorial per vedere come si decora il mio pandoro” spiega in una storia su Instagram. “Si prende lo stencil” dice, poggiandolo sul pandoro, “Poi si prende lo spolvero rosa e lo si fa cadere leggermente”.

Parola chiave: leggermente. È importante notare che i risultati migliori si ottengono seguendo il metodo precedentemente brevettato in casa Ferragnez, ossia facendo colare lo zucchero a velo attraverso un colino. Il passaggio finale è ancora più semplice: basta rimuovere lo stencil et voilà, come per magia il vostro panettone sarà brandizzato con l’occhio di Chiara Ferragni. Come dite? E mo’ dove lo sfogate il nervoso dell’anno passato? Ma è semplice! Su internet, attaccando brutalmente i poveracci che invece preferiscono il panettone.