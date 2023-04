Chiara Ferragni da Niko Romito a Dubai: secondo il web la cotoletta è troppo cara

Chiara Ferragni e Fedez, in vacanza a Dubai, hanno suscitato indignazione per un pranzo con antipasti da 180 euro. Ma erano nel ristorante di Niko Romito da Bulgari

di Manuela Chimera 14 Aprile 2023

Il web non si è certo lasciato sfuggire l’occasione di prendere di mira ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez, rei questa volta di essere andati in vacanza a Dubai e di aver speso troppo al ristorante. Già, perché il popolo di internet dall’indignazione facile ha giudicato che la cotoletta, gli antipasti e il pranzo in generale dei Ferragnez a Dubai era troppo caro. Peccato che si trovassero nel ristorante dell’hotel Bulgari gestito da Niko Romito. E peccato anche che i soliti indignati si siano dimenticati di convertire la valuta locale in euro.

Chiara Ferragni ha speso troppo da Niko Romito a Dubai?

Beh, tecnicamente no. Nel senso che se vado a mangiare in un ristorante Bulgari di Niko Romito a Dubai ovviamente so già a priori che spenderò più che andando a mangiare nella trattoria sotto casa. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai figli Leone e Vittoria, sono andati a trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai. Come sempre, la coppia ha postato subito una marea di foto, dando così modo agli hater di scatenare tutta la loro creatività.

Inizialmente hanno fatto notare come Fedez, solamente qualche settimana fa, avesse giurato che non sarebbe mai tornato negli Emirati Arabi Uniti, da lui considerati una “Disneyland degli orrori”, salvo poi andarci in vacanza a Pasqua. Ma vabbè, si dicono tante cose così per dire, una in più o una in meno non cambia niente.

Poi però, Chiara Ferragni ha postato una Stories su Instagram dove si vedeva una cotoletta e parte del menu. Su di esso poteva scorgersi il prezzo e il web si è indignato: la cotoletta mangiata da Chiara Ferragni costava ben 320 euro. Sui social i leoni da tastiera si sono scatenati, parlando di schiaffo alla povertà e via dicendo. Peccato che i suddetti leoni abbiano commesso un piccolissimo errore.

Essendo a Dubai, il prezzo sul menu era in dirham, la moneta locale e non in euro. Facendo una rapida conversione, ecco che quella cotoletta che a Dubai costava 320 dirham, in euro sarebbe costata 80 euro. E andando a vedere bene i prezzi degli altri ristoranti Bulgari nel mondo, è perfettamente in linea. Troppo cara una bistecca panata a 80 euro? Ricordiamoci che siamo sempre nel ristorante del resort Bulgari gestito da Niko Romito, tre stelle Michelin, il prezzo ci sta tutto.

Non paghi, poi, gli hater hanno contestato anche gli altri prezzi del menu: un crudo di gamberi e scampi costava 180 euro, un carpaccio di branzino in salsa di limone 135 euro, un’insalata mediterranea 96 euro e un’insalata con anguria e feta 90 euro. Troppo anche qui? Sempre da Bulgari e Niko Romito siamo, i prezzi quelli sono.