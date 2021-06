Chiara Ferragni lancia la tazza da viaggio Nomad Travel Mug

Vi ricordate della limited edition realizzata da Nespresso insieme a Chiara Ferragni? Ebbene, adesso arriva anche la tazza da viaggio denominata Nomad Travel Mug.

Esattamente come successo in precedenza con la borraccia della Ferragni, pare che anche questa mug sia andata esaurita rapidamente, fra le proteste dei fan che speravano di accaparrarsela (con qualche commento anche esilarante, con persone che si dichiarano così arrabbiate e scioccate dal fatto che una limited edition sia andata subito in esaurimento, da decidere di non comprare più niente di quella linea).

La tazza è acquistabile sul sito della Nespresso al costo di 29 euro (e anche qui non sono mancate le polemiche per il costo, come sempre accade in questi casi, con voci più moderate che ricordavano a tutti che non è obbligatorio per legge acquistare la tazza da viaggio di Chiara Ferragni).

Come potete vedere, la mug è in perfetta sintonia con i prodotti proposti in precedenza in questa limited edition. Ovviamente il colore di base è, come sempre, il rosa, con il logo iconico rappresentato dall’occhio stampigliato davanti e la scritta Nespresso posizionata lateralmente in verticale. Così come è rosa la macchina del caffè Nespresso di Chiara Ferragni, questa volta venduta al prezzo di 169 euro.