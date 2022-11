Chicago: chiude l’Elizabeth, il ristorante stellato di Iliana Regan

di Manuela Chimera 30 Novembre 2022

Non c’è pace neanche per gli stellati: a Chicago chiude i battenti il ristorante Elizabeth, il locale stellato creato dallo chef Iliana Regan. In realtà già a fine 2021 si era venuti a sapere che la chef avrebbe lasciato il suo locale, ma adesso è definitivo: l’Elizabeth, non ci sarà più, al suo posto sorgerà un nuovo locale con menu degustazione.

Perché chiude lo stellato Elizabeth di Chicago?

Il ristorante di Lincoln Square tirerà giù definitivamente la serranda a dicembre, dopo dieci anni di servizio. Il proprietario Tim Lacey, il quale gestiva il ristorante dal 2020, ha già annunciato che intende sostituire l’Elizabeth con un nuovo locale con menu degustazione: si chiamerà Atelier e avrà un nuovo chef al posto dell’executive Ian Jones.

In realtà l’Elizabeth non navigava in buone acque già prima della pandemia. Era il gennaio 2020 e Iliana Regan aveva dichiarato che, probabilmente, il ristorante avrebbe servito il suo ultimo pasto nel 2021 o al massimo nel 2022.

Solo che poi era arrivato il Coronavirus, con la pandemia, le restrizioni e il lockdown ed ecco che regan e la moglie Anna Hamlin si erano rifugiate presso il Milkweed Inn, un bed and breakfast di loro proprietà nel Michigan. Contemporaneamente, poi, Regan aveva venduto il suo ristorante stellato a Lacey, amico di vecchia data si da quando lavoravano insieme al Trio.

Per qualche motivo Regan e Lacey non avevano annunciato la vendita fino all’anno scorso. Lacey aveva spiegato che si era concentrato sul cercare di mantenere in vita l’attività durante il passaggio di consegne. Lacey non era nuovo all’esperienza: gestiva già anche il ristorante Kitsune di Regan, locale in stile giapponese che chiuse i battenti nell’estate 2019.

Regan si era fidata di Lacey e dello chef Jones per mantenere alto lo standard del ristorante ed, effettivamente, gli ispettori della Guida Michelin avevano dato una stella al locale a inizio anno.

Regan aveva aperto l’Elizabeth nel 2012. Stanca di organizzare cene pop-up, la chef aveva optato per un ristorante vero e proprio dove servire ingredienti e materie prime raccolte nei boschi, usando prodotti che nessun altro ristorante di Chicago osava servire. Così quel piccolo spazio in Lincoln Square si è trasformato pian piano in una meta gastronomica ambita, con menu realizzati per soddisfare anche i nerd più incalliti. Regan, infatti, prendendo ispirazione da videogiochi, film e serie TV ha iniziato a organizzare cene occasionali a tema, rendendo così felici di fan di Game of Thrones e della Nintendo.

Ma adesso l’Elizabeth non ci sarà più, Regan già da tempo non era presente in cucina e anche l’executive chef Jones verrà sostituito con qualcun altro, in modo da resettare tutta l’esperienza.

Regan, intanto, ha dichiarato di essere contenta per Tim: in fin dei conti, l’Elizabeth è stato il suo ristorante per più di due anni ed è stata lieta che, almeno all’inizio, abbia deciso di mantenere il suo nome. Ma è ora che il locale diventi sempre più suo visto che, da due anni, ormai quello non è più il ristorante di Regan. Il ristorante servirà il suo ultimo pasto giovedì 22 dicembre.