Christian Costardi apre una gastronomia insieme a Compagnia dei Caraibi

Ormai stabilmente a Torino (dove il suo ristorante Scatto procede molto bene, nonostante la mancanza della Stella Michelin) Christian Costardi continua ad allargare i suoi progetti imprenditoriali, e ora apre una gastronomia insieme a Compagnia dei Caraibi, storica azienda piemontese di importazione e distribuzione di spirits.

Uno dei due Bros che hanno costruito la cultura gastronomica moderna del riso vercellese pare aver ampliato le sue vedute, dopo l’apertura del ristorante di fine dining il cui nome vuole rimandare al tema della fotografia, che caratterizza il museo di Intesa Sanpaolo lì accanto. Un ristorante, ma anche un caffè storico rinato a nuova vita e qua e là qualche progetto collaterale, come il gelato soft in lattina realizzato tempo fa in collaborazione con Aria Gelateria. Il tutto, senza mai perdere di vista quell’oggetto – la lattina di riso – che ha fatto da un punto di vista di immagine (oltre che di sostanza) la loro fortuna, la lattina in stile pop art che Bob Noto realizzò per gli chef vercellesi.

Se Manuel (l’altro fratello Costardi) continua a concentrarsi sul riso e sul ristorante di famiglia a Vercelli, lavorando a nuove creazioni e a nuovi menu, Christian ha testa, corpo e cuore a Torino, dove questa settimana inaugura una bella gastronomia con cocktail bar, in uno degli spazi più chic e torinesi della città, la troppo spesso sottovalutata Galleria Subalpina, che pian piano sta tornando a prendere vita.

Com’è Dispensa, il nuovo progetto di Costardi e Compagnia dei Caraibi

Si chiama Dispensa, così come già si chiamava lo spaccio di liquoristica e spirits di design aperto qui da Compagnia dei Caraibi. Oggi rinnova l’offerta, con una proposta originale che non sarà facile far capire ai Torinesi, notoriamente un pubblico che non ama le novità troppo strane, o almeno non le ama quanto i vicini milanesi. Enoteca, gastronomia e cocktail bar, tutto in uno spazio molto bello, moderno e con il blu come colore dominante, con un piano superiore che affaccia con finestre dallo stile parigino sugli interni della Galleria.

Ma è al piano terra che si trova il bancone gastronomia firmato dai Costardi Bros, con una proposta piuttosto classica, anche se rivisitata in chiave più eleborata. L’insalata russa, per esempio, viene lasciata più grezza con un twist in più dato da un tocco di senape. E poi la lasagna, le polpette al sugo (notevoli), il vitello tonnato (tradizionale), le melanzane alla parmigiana, i carpioni eccetera eccetera eccetera. Tutto quello che si potrebbe cercare in una gastronomia, genere di cui in effetti Torino va storicamente molto fiera. Presto, spiega lo chef, sarà disponibile anche un risotto in lattina, in versione “Dispensa”. E non poteva non esserci, in effetti.

Al piano superiore c’è invece il cocktail bar che propone piatti da condividere e rotazioni giornaliere in abbinamento con una drink list signature che rimette al centro della scena della miscelazione i grandi classici e il vermouth; dal ritorno del vermuttino agli highball, o con una delle bottiglie selezionate tra gli scaffali.

Un progetto molto bello, anche perché non troppo torinese e molto contemporaneo. Resta da vedere se la città saprà capirlo.