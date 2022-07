Cibo per gatti: le marche migliori e peggiori secondo la classifica di Altroconsumo

di Manuela 1 Luglio 2022

Altroconsumo ha deciso di realizzare un’indagine in merito al cibo per gatti. Ha analizzato 29 prodotti, fra crocchette e scatolette, soprattutto prodotti a base di carni bianche per stabilire quali fossero le marche migliori e peggiori. Per fare ciò ha testato in maniera anonima questi cibi, inviandoli in laboratorio e valutando soprattutto la presenza di:

proteine

grassi (incluso l’acido arachidonico)

aminoacidi essenziali

vitamine

sali minerali

In generale, relativamente alla qualità della materia prima, Altroconsumo ha rilevato che quasi tutti i prodotti sono riusciti a superare i test. Il che vuol dire che la qualità delle proteine e dei grassi, i livelli di calcio e la quantità di fibre nella maggior parte delle marche è ok. Fanno eccezione per il cibo per gatti umido le scatolette Sheba, Monge e Petfriends (Conad) e le crocchette Radames e Miglior gatto.

Una cosa che, invece, non è andata bene, è che nonostante molti prodotti sostengano di essere a base di carne, la maggior parte ne contiene solo il 4%. Per quanto concerne i nutrienti tutte le crocchette, tranne la Hill’s, hanno un contenuto troppo basso di grassi. Da questo punto di vista, le crocchette Radames e Miglior gatto sono risultate essere le peggiori.

Per quanto riguarda l’acido arachidonico, derivato dal pesce (dunque una materia prima costosa), il cibo umido è ok, mentre per le crocchette si salvano solamente Ultima cat e Advance cat.

Parlando della classifica vera e propria, per quanto riguarda il cibo umido per gatti, i migliori a pari merito, secondo i test eseguiti da Altroconsumo, sono Felix le ghiottoneria al pollo e Natural Trainer, bocconcini in salsa di pollo. Il miglior acquisto relativo al miglior rapporto qualità/prezzo, invece, è quello del prodotto Coop Amici speciali, bocconcini in salsa di pollo e fegato.

Spostandoci nella classifica del cibo secco per gatti, il test di Altroconsumo incorona la Hill’s science plane Feline con pollo come prodotto migliore, mentre il miglior acquisto è Carrefour croccantini con pollo e tacchino.

E in fondo alla classifica? Beh, per il cibo umido si classificano ultimi i prodotti Virtus Land formula patè ricco in manzo e Purina Gourmet perle filettini in salsa di pollo (anche se Altroconsumo specifica che sono comunque considerati di qualità buona).

Per il cibo secco, invece, ci sono alcune crocchette che non hanno ottenuto buoni risultati e sono considerate di qualità media:

Friskies Crocchette con gustoso mix di manzo e pollo

Crocchette con gustoso mix di manzo e pollo Whiskas 1+ gustosi fagottini ripieni con pollo

Radames (dell’Eurospin) croccantini con pollo, tacchino e verdure

Miglior gatto, croccantini con manzo

Se siete interessati ad altre classifiche di Altroconsumo, qui trovate quella relativa alla passata di pomodoro e qui quella inerente lo yogurt greco.