Cillian Murphy è diventato vegano

Cillian Murphy ha deciso di diventare vegano. Vale la pena notare che il 47enne, che ha recentemente conquistato l’Oscar come migliore protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer, seguiva di fatto una dieta a regime vegetariano già da più di dieci anni a questa parte; e ha di fatto annunciato questa sua più recente decisione in un breve intervento durante il podcast WTF With Marc Maron, “dribblando” l’ormai più tradizionale annuncio pubblicato sulla vetrina dei social.

Il passaggio al regime più severo del veganismo, che come certamente saprete proibisce il consumo di qualsiasi alimento o bevanda contenente carne (pesce compreso, è chiaro), latticini e uova o altri prodotti di origine animale, è stato imputato – manco ce ne fosse il bisogno, a onore del vero – dallo stesso Cillian Murphy a ragioni di carattere etico ma anche di salute.

Cillian Murphy, da vegetariano a vegano: le dichiarazioni dell’attore

La prima domanda dell’host Marc Maron, obbligata e a onore del vero anche un poco scontata, era sulla nostalgia della carne: “No, direi proprio di no” ha risposto Cillian Murphy. “È da molto tempo che non mangio più la carne, d’altronde. Sono stato vegetariano per circa quindici anni, ma non è mai stata una decisione morale. A dirla tutta, era più che altro che temevo di contrarre il virus della mucca pazza!”.

La grande nostalgia di Murphy, di fatto, riguarda altro – “Mi manca il formaggio”, ha ammesso. Vale poi la pena che la carriera – se così la vogliamo definire – da vegetariano dell’attore non è stata priva di qualche “innocuo” strappo alla regola: per affrontare la ormai celeberrima serie televisiva Peaky Blinders, ad esempio, un preparatore atletico gli aveva consigliato di mangiare un poco di carne per esigenze di copione.

Cause di forza maggiore, in altre parole. “Ho avuto una piccola ricaduta con della carne di cervo” ha raccontato Cillian Murphy a tal proposito. “Era un ottimo taglio, ma mi ha fatto sentire particolarmente meglio, ecco. Così ho preferito ricominciare di nuovo, e rinunciare ancora una volta”.

Da qui la scelta, come accennato nelle righe precedenti di natura sia “etica che dettata da motivi di salute”, di passare a un regime esclusivamente vegano. D’altro canto Cillian Murphy non è certo la prima – né l’ultima, ci viene da pensare – celebrità d’Oltremanica ad avere optato per una dieta del genere: tra i profili più in vista spicca anche e soprattutto quello di Lewis Hamilton, che ha per di più anche fondato una catena vegana – la Neat Burger – da poco approdata anche in Italia.