Cioccolato: i piatti più ordinati secondo Just Eat

Il 7 luglio si terrà la Giornata Mondiale del Cioccolato 2021. Per l’occasione, dunque, ecco che Just Eat ha voluto rivelare la classifica dei piatti al cioccolato più ordinati. Ma non solo: ha svelato anche quali saranno le tendenze del futuro.

La classifica è stata stilata esaminando gli ordini a base di cioccolato nel corso del 2020. Si sono registrati 15mila kg di ordini a domicilio a base di cacao, con una crescita del +35% rispetto al 2019. Inoltre nei primi mesi del 2021, sono stati ordinati più di 9mila kg di cioccolato. Ma quali sono i piatti più ordinati? Eccoli (fra parentesi le percentuali di crescita):

Soufflè (+127%) Brownie (+94%) Waffle (+6%) Cheesecake (+31%) Gelato fritto (+15%) Panna cotta (+35%) Cornetto Cannolo siciliano (+28%) Pancake al pistacchio (+57%) New York cheesecake (+100%)

Dall’analisi dei dati emerge il fatto che gli italiani amino di più i classici al cioccolato, come il soufflè, i brownie, i waffle e la cheesecake in versione classica. Fra i piatti in crescita, poi, ci sono anche il cannolo siciliano, la panna cotta e il tiramisù (+42%), ma vanno per la maggiore anche cornetto, millefoglie e profiteroles.

Le nuove tendenze, invece, sono rappresentate dalla New York cheesecake, dai pancake, dal gelato fritto, dai krapfen, dai churros e dai mochi giapponesi.

Fra i piatti maggiormente ordinati ci sono anche quelli salati, ma conditi col cioccolato: si parla di pizza, ravioli al cioccolato con funghi e tofu, arancini con stracotto di cinghiale al vino rosso e cacao in polvere e hamburger con grue di cacao.

Gli ordini a base di cioccolato si concentrano soprattutto nei mesi invernali, con picchi a novembre e dicembre 2020. Tuttavia parecchi ordini sono stati registrati anche a gennaio, febbraio e marzo. Non si stupirà nessuno di sapere che i piatti con cioccolato vengono ordinati soprattutto nel weekend.

Curiosamente, però, nella maggior parte delle città italiane questi ordini vengono fatti di sabato, tranne che a Bologna, Genova, Trieste, Verona, Padova e Pisa dove si ordina di più la domenica. Catania, invece, fa più ordini al cioccolato di venerdì.

Just Eat ha anche realizzato la classifica delle città che ordinano maggiormente cioccolato:

Roma: 2.800 kg (soprattutto soufflè, brownie e gelato fritto) Bologna: 2.230 kg (soprattutto cannolo siciliano, cornetto al cioccolato e pancake) Milano: 1.240 kg (soprattutto panzerotti alla nocciola) Torino: 700 kg Genova: 540 kg (soprattutto pizza al cioccolato) Firenze: 530 kg Trieste: 330 kg Napoli e Parma Palermo: 320 kg

Sono soprattutto le donne ad ordinare cioccolato, il 55% contro il 45% degli uomini. Come età, invece, abbiamo: