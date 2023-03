Claudio Sadler trasferisce il suo ristorante di Milano dalla zona dei Navigli a quella di Brera

di Manuela Chimera 6 Marzo 2023

Cambio di location per Claudio Sadler: lo chef ha trasferito il suo storico ristorante dalla zona dei Navigli alla zona di Brera, sempre a Milano, ovviamente. Quindi il locale passa da via Ascanio Sforza a via dell’Annunciata 14, se lo state cercando. Nel video di Instagram che vi mettiamo sotto potete vedere l’inaugurazione del nuovo locale.

Le novità del ristorante di Claudio Sadler a Brera

Già da tempo lo chef aveva annunciato che avrebbe cambiato location e, dopo ben 16 anni di permanenza presso il Naviglio Pavese, ecco che ora il ristorante trasloca in zona Brera. In realtà, però, i Navigli non rimarranno orfani dello chef: qui, infatti, rimane la trattoria Chick’s Quick, quella creata nel 2007 e che va ad affiancare la cucina più gastronomica.

Per quanto riguarda il menu, al momento non ci sarà nessuna variazione sostanziale: quello dei Navigli è stato semplicemente traslato in zona Brera. Praticamente cambia la scenografia, ma non la sostanza.

Ricordiamo anche che chef Claudio Sadler da tempo collabora con il gruppo Baglioni Hotel. Da poco, infatti, aveva cominciato a gestire la cucina del Gusto by Sadler in Sardegna, senza scordare che c’è anche la sua mano nella cucina del Canova Restaurant by Sadler presso il Baglioni Hotel Luna di Venezia. E questo conferma il fatto che molti chef, soprattutto stellati, spesso si accompagnano ad hotel e alberghi per poter essere economicamente più sostenibili: ormai non è insolito, infatti, vedere chef con ristoranti stellati annessi ad hotel e catene di lusso.

Ritornando a chef Sadler, la cucina a Casa Baglioni sarà disponibile sia a pranzo che a cena, con tanto di carta della colazione. Inoltre durante la giornata verranno proposti spuntini e intermezzi gastronomici. Accanto al ristorante, poi, non poteva mancare una cantina dal carattere internazionale. Lo chef ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova fase della sua carriera e di questa collaborazione che sta crescendo e rafforzandosi proprio a Milano, la sua città.

Quindi, ricapitolando con carta e penna alla mano: se cercate il ristorante Sadler, non dovete andare in zona Navigli Pavesi in via Ascanio Sforza, bensì dovrete andare in zona Brera in via dell’Annunciata 14. Se invece volete un assaggio della cucina più smart di chef Sadler, allora potete rimanere in zona Navigli perché qui, per ora almeno, in futuro chi lo sa, rimane fissa la trattoria Chick’s Quick, sempre dello chef Sadler.

Qua su Instagram potete poi vedere l’inaugurazione del nuovo ristorante Sadler a Brera.