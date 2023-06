Club Sandwich: un gruppo di studenti s’inventa la ricetta perfetta per farlo dolce

di Luca Venturino 6 Giugno 2023

Il panino a stelle e strisce per eccellenza, il club sandwich, con una declinazione insolita ma non per questo meno golosa. L’idea arriva da un gruppo di insegnanti e allievi del corso di panificatore e pasticcere della Scuola per la Formazione Professionale ENGIM di Oderzo, in provincia di Treviso, capitanati dal professore Paolo Favaro, che si è occupato di coordinare e dare vita al progetto, e fondamentalmente consiste nel calibrare verso il gusto dolce i classici ingredienti del panino americano multistrato, aggiungendone – quando necessario di nuovi. Una ricetta per un sandwich dolce, in altre parole: facile, no?

Club Sandwich dolce: la trovata degli studenti dell’ENGIM di Oderzo

Che sia come punto esclamativo a fine pasto, come merenda durante un altrimenti noioso e piatto pomeriggio estivo, o più banalmente per una semplice – ma non per questo meno legittima – licenza di golosità per una pausa diversa dal solito, il club sandwich dolce è di fatto nato come scommessa, come idea lievemente folle inserita in un contesto – quello del panino americano, per l’appunto – già ben conosciuto e soprattutto collaudato.

“Lo scorso anno, assistendo al concorso per il miglior club sandwich di Jesolo, mi è venuta l’idea di estendere il concetto di questo “panino” che tutti conosciamo al mondo della pasticceria” ha commentato a tal proposito Paolo Favaro, ideatore e coordinatore del progetto. “Ne ho subito parlato con l’organizzatore del contest, Gianfranco Moro, che si è immediatamente dimostrato entusiasta. Abbiamo così cominciato a lavorare per mettere a punto il nuovo prodotto”.

Innescata la scintilla era ora di sporcarsi le mani: un viaggio di studio e sperimentazione, dove Favaro è stato affiancato da sette professionisti del settore e che nel tempo ha coinvolto, oltre ad alcune aziende esterne, anche gli allievi dell’ENGIM di Oderzo, entusiasti dell’idea di lavorare a un progetto così curioso. Ma bando alla ciance: quali sono gli ingredienti del club sandwich dolce?

LEGGI ANCHE Il panettone sandwich è stato completamente sdoganato: fatevene una ragione

Beh, come accennato si tratta dei soliti noti con qualche dovuto accorgimento: pane in cassetta, crema al mascarpone, fragole a pezzetti, geleé al pomodoro, frittata dolce, crepes dolce con inserto di insalata gentile, crema al mascarpone con i ribes, bagna di vaniglia, ganache al cioccolato bianco con coulis di ribes e fragole (o lamponi). I tempi di realizzazione oscillano tra l’ora e mezza e le due ore, a cui va aggiunta un’ulteriore ora per stabilizzare in congelatore a una temperatura di 4 gradi centigradi.

“Quando si lavora con un gruppo di docenti con simili competenza e passione, diventa un’opportunità poter assecondarne le idee e un privilegio vedere vincere le sfide” ha commentato Alberto Pessa, dirigente dell’istituto con sede a Oderzo dove, pochi giorni fa, è stata presentata la ricetta. “Questa iniziativa si inserisce in quella che è una strategia più ampia che come scuola stiamo portando avanti. È proprio da questa dal club sandwich dolce che nasce “Club ENGIM”, un momento di incontro a cadenza annuale che si pone l’obiettivo di unire le eccellenze che, a vario titolo e con ruoli differenti, condividono e scambiamo idee e proposte utili alla vita di questa scuola”.