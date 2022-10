Coca Cola HBC Italia regala un bonus da 800 euro a tutti i suoi dipendenti

di Manuela 20 Ottobre 2022

Diverse aziende hanno cominciato a erogare bonus ai dipendenti per cercare di aiutarli a contrastare il caro bollette. Così Ferrari Formaggio aveva regalato ai suoi lavoratori un bonus benzina, mentre i supermercati MD aveva erogato un bonus da 100 euro. Coca Cola HBC Italia, invece, ha voluto essere più generoso: regalerà un bonus da 800 euro a tutti i suoi dipendenti.

Coca Cola HBC Italia è il più importante imbottigliatore in Italia di prodotti a marchio The Coca Cola Compnay. Tutti i suoi 1.700 dipendenti riceveranno da ottobre 2022 un bonus da 800 euro. Questo bonus, però, avrà una particolarità: non arriverà direttamente in busta paga, ma sarà spendibile tramite una piattaforma di welfare aziendale. Qui sarà possibile usare il bonus per ottener eil rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, il tutto non appena l’Agenzia delle Entrate confermerà l’entrata in vigore del DL Aiuti Bis.

Tecnicamente un’opzione del genere è già presente nel decreto legge Aiut-bis n. 115 del 2022: i datori di lavoro possono garantire ai dipendenti dei contributi economici specifici.

I dipendenti potranno usare questo bonus non solo per ammortizzare gli aumenti delle bollette, ma anche per ottenere buoni carburante, rimborsi per le spese scolastiche, di assistenza o anche di attività ricreative.

Emiliano Maria Cappuccitti, people & culture director Coca-Cola Hbc Italia, ha così spiegato: “In Coca-Cola Hbc Italia ascoltiamo i bisogni dei nostri collaboratori e consideriamo il loro benessere un fattore fondamentale. Questo bonus welfare di 800 euro è un ulteriore, tangibile, segnale dell’attenzione alle nostre persone, che si aggiunge alle diverse misure messe in atto durante i mesi più difficili della pandemia. È anche un modo per dimostrare il riconoscimento dell’azienda per il grande impegno profuso dai colleghi nel garantire il successo del nostro business in questo anno particolarmente sfidante”.