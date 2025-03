Coca Cola presenta il distributore di bevande più futuristico di sempre

In Giappone - e dove, altrimenti? - è nato un distributore automatico unico al mondo, e c'è lo zampino di Coca Cola: vediamo come funziona.

Ah, il Giappone: terra di grandi tradizioni, robottoni futuristici e distributori automatici. No, la nostra non è una battuta: dalla carne di balena a quella di orso, passando per le tangenti più bizzarre e a tratti stupefacenti, quello tra il Paese del Sol Levante e i distributori è un amore di lunga data. E il nuovo capitolo, a quanto pare, sarà scritto da Coca Cola.

L’appuntamento è all’Expo 2025 in quel di Osaka, l’artefice è Fuji Electric in collaborazione con il colosso in rosso, il protagonista il primo distributore automatico al mondo alimentato da una cartuccia a idrogeno facilmente sostituibile. Come, scusi? Ma che significa?

Come funziona il distributore più futuristico di sempre

Il principale svantaggio dei distributori automatici è che, per funzionare, hanno bisogno di essere collegati alla corrente. Nulla di nuovo, no? Basta staccare la spina et voilà, la magia è finita. Ecco, potete immaginare una cartuccia a idrogeno come una pila estremamente efficiente, che permette di dribblare la necessità della corrente e di piazzare i nostri protagonisti un po’ dove si vuole. Guarda, mamma: senza fili!

La cartuccia, in altre parole, innesca da sé una reazione chimica con l’ossigeno che genera elettricità che viene immagazzinata in una batteria e che, infine, dà vita al distributore. Il lato negativo è che il nostro protagonista è un poco più ingombrante dei suoi colleghi “con la coda”: sul fianco, infatti, c’è un modulo generatore che ospita le ormai famose cartucce e all’interno del quale avviene la sopracitata reazione tra idrogeno e ossigeno.

I nostri lettori più curiosi vorranno – giustamente – sapere qualcosina in più sulle cosiddette norme operative. Purtroppo Coca Cola non ha (ancora) condiviso dettagli sulla durata delle cartucce, o sull’impatto che le potenziali (e necessarie) operazioni di manutenzione avranno sull’effettiva adattabilità dei distributori. In altre parole: difficilmente ce li troveremo sulla cima del monte Fuji. Ma questa, forse, è una fortuna.